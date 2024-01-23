Атака рф на Харьков: среди погибших 8-летняя девочка и ее мама
8-летняя девочка и ее 35-летняя мать погибли в результате российской атаки на Харьков, Украина. Отец девочки, которого также нашли под завалами, выжил.
Обсудили финансовую поддержку Украины и замороженные активы рф: Шмыгаль провел онлайн-встречу с министром финансов США
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел результативные переговоры с министром финансов США Джанет Йеллен относительно совместных программ финансирования МВФ и ЕС и санкций против россии.
Последствия российского удара на Киевщине: количество пострадавших возросло до четырех
Кроме того, повреждены 3 многоэтажки, хозяйственные постройки, 21 легковое авто, здание кафе. Обломки российских ракет были обнаружены и на территориях двух учебных заведений.
Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна
Украинское правительство и Верховная Рада разрабатывают стратегию борьбы с "черным" экспортом зерна, включая возможную привязку возмещения НДС к возврату валютной выручки.
В Харькове из-под завалов достали тело девочки-подростка: количество погибших в результате удара рф возросло до восьми
Восемь человек погибли, в том числе девочка 10-12 лет, в результате российского ракетного удара по Харькову.
Большую часть Крыма «отрубят» от Интернета в ночь на 24 января – СМИ
Большая часть Крыма останется без интернета в ночь на 24 января в связи с плановыми работами российского провайдера "Миранда-медиа". Ожидается, что услуги будут недоступны с полуночи до 6 утра.
Шмыгаль обсудил усиление санкций против рф с президентом Европейской народной партии
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с президентом Европейской народной партии Манфредом Вебером и призвал к усилению санкций против россии, и продолжению европейской помощи Украине.
"Все предоставленное оружие Украина использует для защиты от российской агрессии" - Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин отрицает слухи про нецелевое использования или незаконную передачу американского оружия, предоставленного Украине. Остин отмечает, что Украина использует предоставленное оружие для самозащиты от российской агрессии.
СБУ предупреждает о массовой email-рассылке: россияне пытаются посеять панику среди украинцев
СБУ предупреждает о массированной электронной кампании, вероятно, организованной российскими хакерами, которая направлена на украинцев, включая чиновников и частные компании.
Благотворители помогли военному из Черкасской области завоевать статус "инвалид войны"
Благотворители помогли военнослужащему Сергею Шнудеру получить статус "инвалида войны" - собрали весь пакет необходимых документов для медико-социальной экспертной комиссии.