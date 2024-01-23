Атака рф на Харьков: среди погибших 8-летняя девочка и ее мама

Поисково-спасательная операция на месте прилета в Харькове продолжается. Последней найденной под завалами девочке на момент смерти было 8 лет. Ее мать тоже погибла, спасатели ее достали из под завалов часом ранее. Об этом УНН рассказал представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

Детали

По данным спикера Харьковской областной прокуратуры маме девочки на момент смерти было всего 35 лет. Ее тело спасатели деблокировали из-под обломков в 17:30.

Чубенко также сообщил, что из-под завалов достали и отца девочки. Он жив.

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Ранее сообщалось, что в Харькове из-под завалов достали тело девочки-подростка. Следовательно, количество погибших в результате удара рф возросло до восьми.