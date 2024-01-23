У Харкові з-під завалів дістали тіло дівчинки-підлітка: кількість загиблих в результаті удару рф зросла до восьми

Кількість загиблих в результаті ракетного удару рф по Харкову збільшилась до восьми. Рятувальники дістали з-під завалів тіло дівчинки. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура, передає УНН.

Деталі

Рятувальники деблокували з-під завалів фрагмент тіла дівчинки-підлітка. Її особа встановлюється. Кількість загиблих збільшилась до 8 осіб - резюмували правоохоронці.

Трохи згодом рятувальники змогли дістати тіло дівчинки повністю.

"Тіло загиблої дівчинки вилучено повністю. Попередньо, вік дитини 10-12 років", - додали в прокуратурі.

Доповнення

У медзакладах Харківської області перебувають 23 травмованих внаслідок ранкових обстрілів, зокрема троє у вкрай важкому стані.

Зокрема, серед потерпілих, яких залишили на госпіталізацію й троє дітей. За свідченням лікаря, діти у задовільному стані. Нині їх направили до профільного медзакладу.

Нагадаємо

Сили оборони під час чергової атаки російських військ на Україну збили 15 з 15 крилатих ракет X-101/Х-555/Х-55, загалом знищено 21 ворожу ракету з 41 запущених російськими військами.