В Харькове из-под завалов достали тело девочки-подростка: количество погибших в результате удара рф возросло до восьми
Киев • УНН
Восемь человек погибли, в том числе девочка 10-12 лет, в результате российского ракетного удара по Харькову.
Количество погибших в результате ракетного удара рф по Харькову увеличилось до восьми. Спасатели достали из-под завалов тело девочки. Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура, передает УНН.
Детали
Спасатели деблокировали из-под завалов фрагмент тела девочки-подростка. Ее личность устанавливается. Количество погибших увеличилось до 8 человек
Чуть позже спасатели смогли достать тело девочки полностью.
"Тело погибшей девочки изъято полностью. Предварительно, возраст ребенка 10-12 лет", - добавили в прокуратуре.
Дополнение
В медучреждениях Харьковской области находятся 23 травмированных в результате утренних обстрелов, в том числе трое в крайне тяжелом состоянии.
В частности, среди пострадавших, которых оставили на госпитализацию и трое детей. По свидетельству врача, дети в удовлетворительном состоянии. Сейчас их направили в профильное медучреждение.
Напомним,
Силы обороны во время очередной атаки российских войск на Украину сбили 15 из 15 крылатых ракет X-101/Х-555/Х-55, всего уничтожено 21 вражескую ракету из 41 запущенных российскими войсками.
В Харькове из-под завалов достали тело девочки-подростка: количество погибших в результате удара рф возросло до восьми
Восемь человек погибли, в том числе девочка 10-12 лет, в результате российского ракетного удара по Харькову.
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