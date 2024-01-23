В Харькове из-под завалов достали тело девочки-подростка: количество погибших в результате удара рф возросло до восьми

Количество погибших в результате ракетного удара рф по Харькову увеличилось до восьми. Спасатели достали из-под завалов тело девочки. Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура, передает УНН.

Детали

Спасатели деблокировали из-под завалов фрагмент тела девочки-подростка. Ее личность устанавливается. Количество погибших увеличилось до 8 человек - резюмировали правоохранители.

Чуть позже спасатели смогли достать тело девочки полностью.

"Тело погибшей девочки изъято полностью. Предварительно, возраст ребенка 10-12 лет", - добавили в прокуратуре.

Дополнение

В медучреждениях Харьковской области находятся 23 травмированных в результате утренних обстрелов, в том числе трое в крайне тяжелом состоянии.

В частности, среди пострадавших, которых оставили на госпитализацию и трое детей. По свидетельству врача, дети в удовлетворительном состоянии. Сейчас их направили в профильное медучреждение.

Напомним,

Силы обороны во время очередной атаки российских войск на Украину сбили 15 из 15 крылатых ракет X-101/Х-555/Х-55, всего уничтожено 21 вражескую ракету из 41 запущенных российскими войсками.