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В Харькове из-под завалов достали тело девочки-подростка: количество погибших в результате удара рф возросло до восьми

В Харькове из-под завалов достали тело девочки-подростка: количество погибших в результате удара рф возросло до восьми

Киев  •  УНН

23 январь 2024, 17:16  •  6205 просмотра

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Восемь человек погибли, в том числе девочка 10-12 лет, в результате российского ракетного удара по Харькову.

Количество  погибших в результате ракетного удара рф по Харькову увеличилось до восьми. Спасатели достали из-под завалов тело девочки. Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура, передает УНН.

Детали 

Спасатели деблокировали из-под завалов фрагмент тела девочки-подростка. Ее личность устанавливается. Количество погибших увеличилось до 8 человек

- резюмировали правоохранители. 

Чуть позже спасатели смогли достать тело девочки полностью.

"Тело погибшей девочки изъято полностью. Предварительно, возраст ребенка 10-12 лет", - добавили в прокуратуре.

Дополнение 

В медучреждениях Харьковской области находятся 23 травмированных в результате утренних обстрелов, в том числе трое в крайне тяжелом состоянии. 

 В частности, среди пострадавших, которых оставили на госпитализацию и трое детей. По свидетельству врача, дети в удовлетворительном состоянии. Сейчас их направили в профильное медучреждение.

Напомним,

Силы обороны во время очередной атаки российских войск на Украину сбили 15 из 15 крылатых ракет X-101/Х-555/Х-55, всего уничтожено 21 вражескую ракету из 41 запущенных российскими войсками. 

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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У Харкові з-під завалів дістали тіло дівчинки-підлітка: кількість загиблих в результаті удару рф зросла до восьми
Body of teenage girl pulled out of rubble in Kharkiv: death toll from Russian strike rises to eight
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В Харькове из-под завалов достали тело девочки-подростка: количество погибших в результате удара рф возросло до восьми

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