Атака рф на Харків: лікарі розповіли про стан потерпілих
Київ • УНН
23 людини, у тому числі троє дітей, були госпіталізовані після російської атаки на Харків, троє з них перебувають у важкому стані. За даними медиків, загалом 57 осіб отримали медичну допомогу, а шестеро мешканців міста загинули.
У медзакладах Харківської області перебувають 23 травмованих внаслідок ранкових обстрілів, зокрема троє у вкрай важкому стані. Про стан постраждалих розповів головний лікар одного з медзакладів регіону Костянтин Лобойко, передає УНН.
Наразі важких пацієнтів в лікарні нараховується 3. Одна потерпіла в реанімації у вкрай важкому стані – з пораненнями голови, кінцівок і грудної клітини. Друга – з травмами легень та м’яких тканин. Ще одна важка пацієнтка перебуває у нейрохірургічному відділенні. Стан інших поранених середньої важкості і задовільний.
Деталі
За словами лікаря, загалом до лікарні обласного підпорядкування доставили 40 постраждалих внаслідок ранкових ворожих ударів.
Зокрема, 2 жінки, яких рятувальники витягли з-під завалів померли від отриманих травм ще під час госпіталізації.
Ще 12 потерпілих отримали меддопомогу амбулаторно, та відпущені додому. А 23 постраждалих ушпиталили у профільні відділення.
Зокрема, серед потерпілих, яких залишили на госпіталізацію й троє дітей. За свідченням лікаря, діти у задовільному стані. Нині їх направили до профільного медзакладу.
Нагадаємо
Загалом внаслідок ракетних ударів російських окупантів по Салтівському та Київському районах Харкова, до лікарів звернулись 57 осіб. Ще 6 харків’ян загинули. Рятувальна операція триває.