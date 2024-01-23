Атака рф на Харків: лікарі розповіли про стан потерпілих

У медзакладах Харківської області перебувають 23 травмованих внаслідок ранкових обстрілів, зокрема троє у вкрай важкому стані. Про стан постраждалих розповів головний лікар одного з медзакладів регіону Костянтин Лобойко, передає УНН.

Наразі важких пацієнтів в лікарні нараховується 3. Одна потерпіла в реанімації у вкрай важкому стані – з пораненнями голови, кінцівок і грудної клітини. Друга – з травмами легень та м’яких тканин. Ще одна важка пацієнтка перебуває у нейрохірургічному відділенні. Стан інших поранених середньої важкості і задовільний.