Атака рф на Харьков: врачи рассказали о состоянии пострадавших
Киев • УНН
23 человека, в том числе трое детей, были госпитализированы после российской атаки на Харьков, трое из них находятся в тяжелом состоянии. По данным медиков, всего 57 человек получили медицинскую помощь, а шестеро жителей города погибли.
В медучреждениях Харьковской области находятся 23 травмированных в результате утренних обстрелов, в том числе трое в крайне тяжелом состоянии. О состоянии пострадавших рассказал главный врач одного из медучреждений региона Константин Лобойко, передает УНН.
Сейчас тяжелых пациентов в больнице насчитывается 3. Одна пострадавшая в реанимации в крайне тяжелом состоянии - с ранениями головы, конечностей и грудной клетки. Вторая - с травмами легких и мягких тканей. Еще одна тяжелая пациентка находится в нейрохирургическом отделении. Состояние других раненых средней тяжести и удовлетворительное.
Детали
По словам врача, всего в больницу областного подчинения доставили 40 пострадавших в результате утренних вражеских ударов.
В частности, 2 женщины, которых спасатели вытащили из-под завалов умерли от полученных травм еще во время госпитализации.
Еще 12 пострадавших получили медпомощь амбулаторно, и отпущены домой. А 23 пострадавших госпитализировали в профильные отделения.
В частности, среди пострадавших, которых оставили на госпитализацию и трое детей. По свидетельству врача, дети в удовлетворительном состоянии. Сейчас их направили в профильное медучреждение.
Напомним,
Всего в результате ракетных ударов российских оккупантов по Салтовскому и Киевскому районам Харькова, к врачам обратились 57 человек. Еще 6 харьковчан погибли. Спасательная операция продолжается.
Атака рф на Харьков: врачи рассказали о состоянии пострадавших
23 человека, в том числе трое детей, были госпитализированы после российской атаки на Харьков, трое из них находятся в тяжелом состоянии. По данным медиков, всего 57 человек получили медицинскую помощь, а шестеро жителей города погибли.
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