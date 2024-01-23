Атака рф на Харків забрала життя вже шести людей

У Харкові з-під завалів пошкодженого внаслідок атаки рф будинку деблокували тіло 21-річної жінки. Таким чином кількість жертв атаки російських військ на Харків зросла до шести, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

На жаль, внаслідок ударів рф загинула ще одна 21-річна жінка. Тіло загиблої деблоковують з-під завалів будинку рятувальники. Всього внаслідок ранкових обстрілів Харкова 6 людей загинули - написав Синєгубов у Telegram.

Раніше повідомлялось про 5 загиблих та 57 поранених через удар рф по Харкову.