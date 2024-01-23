Атака рф на Харьков унесла жизни уже шести человек

Япония и США согласовали сохранение санкций против рф и поддержку Украины

США и Япония подтвердили свою приверженность поддержке санкций, введенных G7 против рф, и поддержке Украины. Это решение было обсуждено во время встречи заместителей министров финансов США и Японии.