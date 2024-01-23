Россияне атаковали село на Херсонщине: погибли два человека

Россияне обстреляли из авиации село Саблуковку, что на Херсонщине. Оккупанты попали в жилой дом, из-за чего погибли два человека. Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.

российская авиация атаковала село Саблуковка. Попали по жилому дому, в котором находились люди. Дом - полностью разрушен. Известно о двух погибших местных жителей. - написал Прокудин.

Детали

По уточнению от Прокудина мужчина, который находился на месте удара погиб сразу. Его личность в настоящее время устанавливается.

Кроме того, спасатели достали из-под завалов тяжелораненую 47-летнюю женщину. Ее пытались доставить к медикам, однако по дороге в больницу сердце раненой остановилось.

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Во вторник 23 января россияне несколько раз атаковали Херсон. Сообщалось о двух погибших.