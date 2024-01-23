Россияне атаковали село на Херсонщине: погибли два человека
Российские войска совершили воздушный налет на село Саблуковка в Херсонской области, в результате чего погибло два человека. Атака была направлена на жилой дом, вызвав его полное разрушение.
Стали известны номинанты на Оскар-2024: лидируют "Оппенгеймер" Нолана и "Бедные создания" Лантимоса
Объявлены номинанты на премию "Оскар" 2024 года, среди которых лидирует "Оппенгеймер" Кристофера Нолана с 13 номинациями, за ним следует "Бедные создания" Йоргоса Лантимоса с 11. Церемония вручения премии "Оскар" состоится 10 марта.
Оккупанты принуждают к паспортизации жителей ВОТ перед "выборами Путина" - Центр нацсопротивления
По сообщениям, накануне выборов в россии оккупанты усиливают принудительную паспортизацию на временно оккупированных украинских территориях. Несмотря на низкие темпы выдачи паспортов, россияне все еще позволяют голосовать по украинским паспортам.
Эти удары будут продолжаться: Юсов о взрывах в туле
Юсов отметил, что все "инциденты" (хлопок, грохот, неопознанные летающие объекты), которые случаются на территории рф, случаются исключительно с военным объектами, которые задействованы в войне против Украины.
Осторожно, мошенники: в "Укрэнерго" предупредили о фейковой рассылке якобы от их имени
Компании "Укрэнерго" предупредила украинцев о мошеннических сообщениях, которые рассылаются якобы от ее имени. В компании призвали граждан не реагировать на такие сообщения.
Зеленский встретился с президентом Европейской народной партии: говорили о евроинтеграции и безопасности
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с председателем группы Европейской народной партии Европейского парламента Манфредом Вебером, чтобы обсудить вопросы европейской интеграции и ситуации с безопасностью в Украине. Зеленский проинформировал Вебера об ожиданиях Украины от будущего Европейского Совета, в частности относительно разблокирования 50 миллиардов евро помощи Украине.
Генеральный секретарь Совета Европы выразила свое возмущение неправомерной депортацией украинских детей оккупантами
Генеральный секретарь Совета Европы сослалась на комитет Lanzarote, который попросил россию отчитаться о ситуации с похищенными детьми. И добавила, что россия не сотрудничает с комитетом.
Атака рф на Харьков: количество погибших возросло до 7 человек
Российская атака на Харьков, Украина, привела к гибели семи человек, еще 23, в том числе трое детей, были госпитализированы. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщает, что поисковые работы продолжаются.
Украинские разработчики создали два окопных РЭБа, которые глушат российские FPV-дроны
Украинские разработчики создали систему радиоэлектронной борьбы, которая выводит из строя российские беспилотники FPV, генерируя белый шум в радиочастотном диапазоне 850-940 МГц, в результате чего они теряют связь с оператором и становятся неуправляемыми.
Ракетная угроза для всей Украины: взлетел еще один российский МиГ-31К
Российский МиГ-31К поднялся в воздух с аэродрома "Саваслейка", оставляя Украину под ракетной угрозой, сообщает командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Ранее сообщалось, что этот самолет выпустил ракеты в сторону украинских регионов.