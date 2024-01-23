Росіяни атакували село на Херсонщині: загинули двоє людей
Київ • УНН
Російські війська здійснили повітряний наліт на село Саблуківку в Херсонській області, в результаті чого загинуло двоє людей. Атака була спрямована на житловий будинок, спричинивши його повне руйнування.
Росіяни обстріляли з авіації село Саблуківку, що на Херсонщині. Окупанти поцілили у житловий будинок, через що загинули двоє людей. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
російська авіація атакувала село Саблуківка. Поцілили по житловому будинку, в якому перебували люди. Оселя – вщент зруйнована. Наразі відомо про двох загиблих місцевих жителів.
Деталі
За уточненням від Прокудіна чоловік, який перебував на місці удару загинув одразу. Його особа нині встановлюється.
Крім того, рятувальники дістали з-під завалів тяжкопоранену 47-річну жінку. Її намагались доставити до медиків, однак дорогою до лікарні серце пораненої зупинилося.
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У вівторок 23 січня росіяни декілька разів атакували Херсон. Повідомлялось про двох загиблих.