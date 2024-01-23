росіяни атакували Херсон: загинув літній чоловік
Київ • УНН
війська рф обстріляли Корабельний район Херсона, внаслідок чого загинув літній чоловік.
Вдень, 23 січня, окупаційні війська рф обстріляли Корабельний район Херсона внаслідок чого загинув чоловік. Про це заявив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, передає УНН.
Деталі
Близько пів години тому у Херсоні росіяни вбили чоловіка! Внаслідок обстрілу Корабельного району армією рф з тимчасово окупованого лівого берега загинув цивільний чоловік орієнтовно 70 років.
За його словами, на момент ворожої атаки він був біля під'їзду багатоповерхівки.
Доповнення
Вранці, 23 січня, російські війська вчергове здійснили обстріл одного з районів Херсона, внаслідок чого було поранено цивільного.
Чоловік 52 років був ушпиталений з контузією, вибуховою та закритою черепно-мозковою травмами, уламковими пораненнями обличчя.
Нагадаємо
У Херсонській області за минулу добу російська армія здійснила 91 обстріл, випустивши 446 снарядів з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків, БпЛА та авіації.
російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Через російську агресію одна людина загинула, ще 2 — дістали поранення.
росіяни з дрона атакували Берислав на Херсонщині: є постраждалий23.01.24, 11:58 • 23734 перегляди