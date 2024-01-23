На Херсонщині від російських обстрілів загинула одна людина, двоє поранені
Київ • УНН
Внаслідок російських обстрілів у Херсонській області за минулу ніч одна людина загинула і двоє отримали поранення. Російська армія здійснила 91 обстріл, випустивши 446 снарядів з різних видів зброї.
У Херсонській області за минулу добу російська армія здійснила 91 обстріл, випустивши 446 снарядів з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків, БпЛА та авіації. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
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По місту Херсон ворог випустив 30 снарядів.
російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.
Через російську агресію одна людина загинула, ще 2 — дістали поранення.
Окупанти скинули чотири керовані бомби на село у Херсонській області: удар прийшовся по житлових будинках22.01.24, 21:49 • 28312 переглядiв