Окупанти скинули чотири керовані бомби на село у Херсонській області: удар прийшовся по житлових будинках

Армія рф скинула на село в Херсонській області чотири керовані авіабомби.. Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, деякі оселі знищено вщент, передає УНН.

"На одне з сіл у Милівській громаді росіяни скинули чотири керовані авіабомби. Удар прийшовся по житлових будинках. Деякі оселі знищено вщент. Постраждалих серед місцевих мешканців немає", - повідомив Прокудін.

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