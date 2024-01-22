Окупанти скинули чотири керовані бомби на село у Херсонській області: удар прийшовся по житлових будинках
Київ • УНН
Як повідомляється, російська армія скинула чотири керовані авіабомби на село в Херсонській області, зруйнувавши кілька будинків, але обійшлося без жертв.
Армія рф скинула на село в Херсонській області чотири керовані авіабомби.. Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, деякі оселі знищено вщент, передає УНН.
"На одне з сіл у Милівській громаді росіяни скинули чотири керовані авіабомби. Удар прийшовся по житлових будинках. Деякі оселі знищено вщент. Постраждалих серед місцевих мешканців немає", - повідомив Прокудін.
росіяни скинули два КАБи на Херсонщину, поцілили по будинку та території монастиря - ОВА22.01.24, 13:17 • 28320 переглядiв