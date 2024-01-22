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29 березня, 17:57 • 103971 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 122317 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 121061 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 159444 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 135401 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 130899 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 143305 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 145648 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 387930 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

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28 березня, 12:49 • 172436 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

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Окупанти скинули чотири керовані бомби на село у Херсонській області: удар прийшовся по житлових будинках

Окупанти скинули чотири керовані бомби на село у Херсонській області: удар прийшовся по житлових будинках

Київ • УНН

 • 28312 перегляди

Як повідомляється, російська армія скинула чотири керовані авіабомби на село в Херсонській області, зруйнувавши кілька будинків, але обійшлося без жертв.

Армія рф скинула на село в Херсонській області чотири керовані авіабомби.. Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, деякі оселі знищено вщент, передає УНН.

"На одне з сіл у Милівській громаді росіяни скинули чотири керовані авіабомби. Удар прийшовся по житлових будинках. Деякі оселі знищено вщент. Постраждалих серед місцевих мешканців немає", - повідомив Прокудін.

росіяни скинули два КАБи на Херсонщину, поцілили по будинку та території монастиря - ОВА22.01.24, 13:17 • 28320 переглядiв

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