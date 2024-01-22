Оккупанты сбросили четыре управляемые бомбы на село в Херсонской области: удар пришелся по жилым домам

Армия рф сбросила на село в Херсонской области четыре управляемые авиабомбы. Как сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, некоторые дома уничтожены дотла, передает УНН.

"На одно из сел в Миловской общине россияне сбросили четыре управляемые авиабомбы. Удар пришелся по жилым домам. Некоторые дома уничтожены дотла. Пострадавших среди местных жителей нет", - сообщил Прокудин.

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