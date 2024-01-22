россияне сбросили два КАБа на Херсонскую область, попали по дому и территории монастыря - ОВА

Российские войска ударили из авиации по одному из сел в Херсонской области, попали по жилому дому и территории монастыря, сообщили в понедельник в Херсонской ОВА, пишет УНН.

Детали

"Оккупанты вновь ударили по Херсонской области из авиации. На одно из сел Бериславского района сбросили две управляемые авиабомбы. Попали в жилой дом и территорию монастыря", - сообщили в ОВА в Telegram.

Обошлось без пострадавших, отметили в ОВА.

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