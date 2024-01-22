россияне сбросили два КАБа на Херсонскую область, попали по дому и территории монастыря - ОВА

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Юридический департамент НБУ не имеет полномочий давать рекомендации ФГВФЛ - юрист
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Юридический департамент НБУ не имеет полномочий давать рекомендации ФГВФЛ - юрист

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Круговая порука в судебной системе не позволяет привлечь к ответственности судей ВС - эксперты
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Круговая порука в судебной системе не позволяет привлечь к ответственности судей ВС - эксперты

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На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему
19 январь 2024, 16:58  •  208198 просмотра

На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему

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Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо
19 январь 2024, 15:12  •  262305 просмотра

Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо

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Дело Гринкевичей: военные поддерживают решение Минобороны разорвать контракты с фирмами скандальной семьи львовских бизнесменов
19 январь 2024, 14:20  •  225164 просмотра

Дело Гринкевичей: военные поддерживают решение Минобороны разорвать контракты с фирмами скандальной семьи львовских бизнесменов

Эксклюзив
Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт
19 январь 2024, 12:55  •  217083 просмотра

Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт

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Кирилл Кернес настолько оторван от реальности, что может создать партию "Успешный Берлин"
19 январь 2024, 08:36  •  219813 просмотра

Кирилл Кернес настолько оторван от реальности, что может создать партию "Успешный Берлин"

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Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение
18 январь 2024, 13:28  •  198466 просмотра

Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение

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Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп
18 январь 2024, 10:55  •  186390 просмотра

Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп

Эксклюзив
Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт
18 январь 2024, 08:56  •  172404 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт

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Новости по теме

россияне сбросили два КАБа на Херсонскую область, попали по дому и территории монастыря - ОВА

Российские войска нанесли удар из авиации по селу в Херсонской области, попав в жилой дом и территорию монастыря, сообщает Херсонская областная военная администрация. О пострадавших не сообщается.

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С начала полномасштабного вторжения Ирландия потратила более 750 миллионов евро на социальные выплаты для более 110 000 украинских беженцев. Большинство средств было использовано на помощь в поиске работы и пенсии для беженцев старше 66 лет.

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Ирландия выплатила украинским беженцам более 750 миллионов евро социальной помощи

ГБР о деле Мазепы: застройка земель Киевской ГЭС может привести к техногенной катастрофе

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Украинцы забили четыре мяча в матче испанской Примеры: Довбык и Цыганков обеспечили "Жироне" разгром "Севильи"

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Украинцы забили четыре мяча в матче испанской Примеры: Довбык и Цыганков обеспечили "Жироне" разгром "Севильи"

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В Министерстве здравоохранения отмечают, что по всей Украине стабильной остается высокая необходимость в донорской крови.

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Туск в Киеве: будем разговаривать, чтобы как можно скорее решить проблемы

Премьер-министр Польши Дональд Туск во время своего визита в Киев отметил необходимость быстрого и дружественного решения двусторонних проблем.

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Директор юридического департамента Нацбанка Александр Зима, находится под следствием за возможное злоупотребление служебным положением из-за письма, которое он направил в Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) с рекомендацией отказаться от исков, которые банк "Конкорд" подал против НБУ.

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17 украинских детей из Донецка были незаконно вывезены россиянами в москву для "реабилитации". Омбудсмен пояснил, что на самом деле это является стратегией принудительного предоставления российского гражданства украинским детям.

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ПАСЕ начала обсуждение ключевых украинских вопросов, в том числе вопрос реконструкции и восстановления

Парламентская ассамблея Совета Европы обсуждает ключевые резолюции и инициативы для глобальных действий, в частности по вопросам, связанным с Украиной. Среди них - вопрос достоинства заключенных, роли ОЭСР после агрессии России против Украины и поддержки восстановления Украины.

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ПАСЕ начала обсуждение ключевых украинских вопросов, в том числе вопрос реконструкции и восстановления

НАТО начинает крупнейшие военные учения со времен "Холодной войны"

НАТО начинает свои крупнейшие военные учения "Steadfast Defender 2024", в которых принимают участие около 90 тысяч человек. Учения, которые проходят на европейской территории, имеют целью продемонстрировать оперативную способность и готовность НАТО.

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