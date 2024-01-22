росіяни скинули два КАБи на Херсонщину, поцілили по будинку та території монастиря - ОВА
Київ • УНН
Російські війська завдали удару з авіації по селу в Херсонській області, влучивши в житловий будинок і територію монастиря, повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація. Про постраждалих не повідомляється.
Російські війська вдарили з авіації по одному з сіл у Херсонській області, поцілили по житловому будинку та території монастиря, повідомили у понеділок у Херсонській ОВА, пише УНН.
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"Окупанти знов вдарили по Херсонщині з авіації. На одне з сіл Бериславського району скинули дві керовані авіабомби. Влучили у житловий будинок й територію монастиря", - повідомили в ОВА у Telegram.
Обійшлося без постраждалих, зазначили в ОВА.
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