росіяни скинули два КАБи на Херсонщину, поцілили по будинку та території монастиря - ОВА

Російські війська вдарили з авіації по одному з сіл у Херсонській області, поцілили по житловому будинку та території монастиря, повідомили у понеділок у Херсонській ОВА, пише УНН.

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"Окупанти знов вдарили по Херсонщині з авіації. На одне з сіл Бериславського району скинули дві керовані авіабомби. Влучили у житловий будинок й територію монастиря", - повідомили в ОВА у Telegram.

Обійшлося без постраждалих, зазначили в ОВА.

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