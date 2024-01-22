Ворог випустив по Херсонщині 453 снаряди за добу – ОВА
Київ • УНН
За минулу добу російські війська випустили 453 снаряди по Херсонській області в 84 випадках, влучивши в житлові райони та об'єкти інфраструктури, зокрема школу і завод. Підрозділи протиповітряної оборони також знищили два безпілотники.
За минулу добу російські окупанти здійснили 84 обстріли Херсонської області, випустивши 453 снаряди з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків, а також застосувавши дрони та авіацію. Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
Деталі
По місту Херсон ворог випустив 25 снарядів.
російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; навчальний заклад та територію заводу у Херсоні.
Підрозділами протиповітряної оборони в небі над Херсонщиною знищено 2 БпЛА типу "Shahed-131/136".
Жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.
Окупанти з артилерії обстріляли акваторію Очаківської громади22.01.24, 07:37 • 29265 переглядiв