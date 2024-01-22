Окупанти з артилерії обстріляли акваторію Очаківської громади

У неділю російські окупанти з артилерії накрили акваторію Очаківської громади та берегову лінію Очакова. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.

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Учора, 21 січня, о 14:31 ворог обстрілював з артилерії акваторію Очаківської громади, а о 23:45 завдавав артилерійських обстрілів по береговій лінії м. Очаків. Постраждалих немає йдеться у повідомленні.

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Також уночі, 21 січня, силами й засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено два ворожі дрони типу "Shahed-136/131".

Очаків та громаду на Миколаївщині росіяни вночі обстріляли з артилерії