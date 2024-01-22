Окупанти з артилерії обстріляли акваторію Очаківської громади
Київ • УНН
У неділю російські війська обстріляли акваторію та берегову лінію Очакова в Україні, жертв немає. Крім того, протиповітряна оборона в Миколаївській області знищила два ворожі безпілотники.
У неділю російські окупанти з артилерії накрили акваторію Очаківської громади та берегову лінію Очакова. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.
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Учора, 21 січня, о 14:31 ворог обстрілював з артилерії акваторію Очаківської громади, а о 23:45 завдавав артилерійських обстрілів по береговій лінії м. Очаків. Постраждалих немає
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Також уночі, 21 січня, силами й засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено два ворожі дрони типу "Shahed-136/131".
Очаків та громаду на Миколаївщині росіяни вночі обстріляли з артилерії20.01.24, 10:53 • 26841 перегляд