Оккупанты из артиллерии обстреляли акваторию Очаковской громады
В воскресенье российские войска обстреляли акваторию и береговую линию Очакова в Украине, жертв нет. Кроме того, противовоздушная оборона в Николаевской области уничтожила два вражеских беспилотника.
россияне усиливают наступление на Авдеевку - ISW
Российские войска продвинулись в Донецкой области, особенно к югу от Авдеевки, сообщает Американский институт изучения войны. Институт прогнозирует дальнейшую интенсификацию российской активности в этом районе, где, по сообщениям, сосредоточено более 40 000 человек.
В течение суток произошло 68 боевых столкновений на передовой - Генштаб
За минувшие сутки в Украине произошло 68 боевых столкновений, во время которых противник нанес 4 ракетных и 102 авиационных удара, а также совершил 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Украинские военные смогли отбить несколько вражеских атак на разных направлениях.
Сегодня День Соборности Украины, 105-я годовщина провозглашения Акта воссоединения УНР и ЗУНР
22 января отмечается День Соборности Украины, установленный в 1999 году в честь Акта Воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики 1919 года. Ежегодно в рамках празднования образуются живые цепи, символизирующие духовное единство страны.
Силы обороны нанесли 9 авиаударов по врагу - Генштаб
По данным Генерального штаба, Вооруженные силы Украины нанесли 9 авиаударов по скоплениям противника. Удары были нанесены по местам дислокации личного состава, вооружению, военной технике и системе противовоздушной обороны противника.
Оккупанты расширяют пропагандистскую сеть на ВОТ - сопротивление
Россияне расширяют свою пропагандистскую сеть на оккупированных территориях, открывая филиалы фонда "Защитники Отечества", целью которого является прославление кремлевского режима. Фонд организует пропагандистские мероприятия и собирает средства на нужды оккупантов.
Силы ПВО ночью уничтожили 8 из 8 шахедов - Воздушные Силы
Украинские силы противовоздушной обороны успешно сбили восемь ударных беспилотников, запущенных из российского города Приморско-Ахтарск. Операция проходила в Николаевской, Херсонской, Днепропетровской и Кировоградской областях.
В Китае оползни: по меньшей мере 47 человек погибли
Более 40 человек погибли во время оползней на юго-западе Китая, что повлекло эвакуацию 500 человек из двух сел. Спасатели развернули поиски пропавших без вести.
День светлого Брауни. Что еще можно отметить 22 января
Сегодня во всем мире отмечают День светлого Брауни, особенно в Соединенных Штатах Америки, где этот десерт чрезвычайно популярен.
Тайвань заявил о шести воздушных шарах Китая, один из которых залетел на остров
Министерство обороны Тайваня обнаружило шесть китайских воздушных шаров, пролетавших над Тайваньским проливом. Это произошло после того, как в прошлом году вероятное использование Китаем шпионских воздушных шаров стало глобальной проблемой.