Оккупанты из артиллерии обстреляли акваторию Очаковской громады

В воскресенье российские оккупанты из артиллерии накрыли акваторию Очаковской общины и береговую линию Очакова. Об этом сообщил председатель Николаевской ОВА Виталий Ким, передает УНН.

Детали

Вчера, 21 января, в 14:31 враг обстреливал из артиллерии акваторию Очаковской громады, а в 23:45 наносил артиллерийские обстрелы по береговой линии г. Очаков. Пострадавших нет говорится в сообщении.

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Также ночью, 21 января, силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожены два вражеских дрона типа "Shahed-136/131".

Очаков и громаду в Николаевской области россияне ночью обстреляли из артиллерии