На Херсонщине от российских обстрелов погиб один человек, двое ранены

На фронте произошло 68 боевых столкновений в сутки - Генштаб

Министерство обороны Украины сообщило о 68 боевых столкновениях по всей линии фронта, во время которых враг нанес три ракетных удара, 65 авиаударов и 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня по войскам и населенным пунктам. Среди них были полноценные штурмовые действия и попытки наступления на нескольких направлениях, в частности, на Купянском, Лиманском, Бахмутском и Авдеевском, которые были успешно отбиты.