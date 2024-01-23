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На Херсонщине от российских обстрелов погиб один человек, двое ранены

На Херсонщине от российских обстрелов погиб один человек, двое ранены

Киев  •  УНН

23 январь 2024, 06:04  •  19505 просмотра

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В результате российских обстрелов в Херсонской области за минувшую ночь один человек погиб и двое получили ранения. Российская армия совершила 91 обстрел, выпустив 446 снарядов из различных видов оружия.

В Херсонской области за минувшие сутки российская армия совершила 91 обстрел, выпустив 446 снарядов из минометов, артиллерии, РСЗО, танков, БпЛА и авиации. Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

По городу Херсон враг выпустил 30 снарядов.

российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области.

Из-за российской агрессии один человек погиб, еще 2 - получили ранения.

Оккупанты сбросили четыре управляемые бомбы на село в Херсонской области: удар пришелся по жилым домам22 январь 2024, 19:49 • 25008 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
На Херсонщині від російських обстрілів загинула одна людина, двоє поранені
One person killed and two wounded in Kherson region by Russian shelling
Новости по теме

На Херсонщине от российских обстрелов погиб один человек, двое ранены

В результате российских обстрелов в Херсонской области за минувшую ночь один человек погиб и двое получили ранения. Российская армия совершила 91 обстрел, выпустив 446 снарядов из различных видов оружия.

Война •   •  19505 просмотра
На Херсонщине от российских обстрелов погиб один человек, двое ранены

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российские войска атаковали Никопольщину дронами и артиллерией

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В Киеве на Святошино загорелись автомобили - КГВА

В результате ракетного удара в Святошинском районе Киева загорелись припаркованные автомобили. Жителей призывают оставаться в укрытиях до дальнейших указаний.

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Неоднократные взрывы прогремели в Харькове и Киеве, Украина, когда российская армия начала массированную атаку. Мэры городов призывают граждан оставаться в укрытиях на фоне активности противовоздушной обороны и жертв.

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Министерство обороны Украины сообщило о 68 боевых столкновениях по всей линии фронта, во время которых враг нанес три ракетных удара, 65 авиаударов и 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня по войскам и населенным пунктам. Среди них были полноценные штурмовые действия и попытки наступления на нескольких направлениях, в частности, на Купянском, Лиманском, Бахмутском и Авдеевском, которые были успешно отбиты.

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На фронте произошло 68 боевых столкновений в сутки - Генштаб