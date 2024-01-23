Війська рф обстріляли Центральний район Херсона: поранено 52-річного чоловіка
Київ • УНН
російські війська знову здійснили обстріл Херсона, в результаті якого 52-річного цивільного було госпіталізовано через численні поранення.
Вранці, 23 січня, російські війська вчергове здійснили обстріл одного з районів Херсона, внаслідок чого було поранено цивільного. Про це заявив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, передає УНН.
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Близько години тому внаслідок обстрілу Центрального району Херсона з боку російських окупаційних військ отримав поранення чоловік 52 років
За його словами, наразі чоловік ушпиталений з контузією, вибуховою та закритою черепно-мозковою травмами, уламковими пораненнями обличчя.
Мрочко уточнив, що під час ворожої атаки поранений перебував в автомобілі.
Нагадаємо
У Херсонській області за минулу добу російська армія здійснила 91 обстріл, випустивши 446 снарядів з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків, БпЛА та авіації.
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