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Війська рф обстріляли Центральний район Херсона: поранено 52-річного чоловіка

Війська рф обстріляли Центральний район Херсона: поранено 52-річного чоловіка

Київ • УНН

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російські війська знову здійснили обстріл Херсона, в результаті якого 52-річного цивільного було госпіталізовано через численні поранення.

Вранці, 23 січня, російські війська вчергове здійснили обстріл одного з районів Херсона, внаслідок чого було поранено цивільного. Про це заявив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, передає УНН.

Деталі 

Близько години тому внаслідок обстрілу Центрального району Херсона з боку російських окупаційних військ отримав поранення чоловік 52 років 

- резюмував очільник МВА.

За його словами, наразі чоловік ушпиталений з контузією, вибуховою та закритою черепно-мозковою травмами, уламковими пораненнями обличчя.

Мрочко уточнив, що під час ворожої атаки поранений перебував в автомобілі.

Нагадаємо

У Херсонській області за минулу добу російська армія здійснила 91 обстріл, випустивши 446 снарядів з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків, БпЛА та авіації. 

російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Через російську агресію одна людина загинула, ще 2 — дістали поранення

Окупанти скинули чотири керовані бомби на село у Херсонській області: удар прийшовся по житлових будинках22.01.24, 21:49 • 28312 переглядiв

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