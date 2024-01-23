Войска рф обстреляли Центральный район Херсона: ранен 52-летний мужчина

Утром, 23 января, российские войска в очередной раз совершили обстрел одного из районов Херсона, в результате чего был ранен гражданский. Об этом заявил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает УНН.

Детали

Около часа назад в результате обстрела Центрального района Херсона со стороны российских оккупационных войск получил ранение мужчина 52 лет - резюмировал глава ГВА.

По его словам, сейчас мужчина госпитализирован с контузией, взрывной и закрытой черепно-мозговой травмами, осколочными ранениями лица.

Мрочко уточнил, что во время вражеской атаки раненый находился в автомобиле.

Напомним,

В Херсонской области за прошедшие сутки российская армия совершила 91 обстрел, выпустив 446 снарядов из минометов, артиллерии, РСЗО, танков, БпЛА и авиации.

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