росіяни з дрона атакували Берислав на Херсонщині: є постраждалий
Київ • УНН
Російські військові здійснили чергову атаку з безпілотників на Берислав Херсонської області, в результаті чого одна людина отримала поранення.
російські військові сьогодні вранці вчергове здійснили атаку на Берислав Херсонської області. Внаслідок ворожого обстрілу було поранено одну людину. Про це УНН повідомляє из посиланням на ОВА.
росіяни з дрона вкотре атакували Берислав. До лікарні доставили постраждалого 47-річного чоловіка
Зазначається, що у постраждалого вибухова травма та поранення голови. Потерпілому надають медичну допомогу.
Доповнення
Вранці, 23 січня, російські війська вчергове здійснили обстріл одного з районів Херсона, внаслідок чого було поранено цивільного.