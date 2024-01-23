росіяни з дрона атакували Берислав на Херсонщині: є постраждалий

російські військові сьогодні вранці вчергове здійснили атаку на Берислав Херсонської області. Внаслідок ворожого обстрілу було поранено одну людину. Про це УНН повідомляє из посиланням на ОВА.

росіяни з дрона вкотре атакували Берислав. До лікарні доставили постраждалого 47-річного чоловіка - йдеться у повідомленні ОВА.

Зазначається, що у постраждалого вибухова травма та поранення голови. Потерпілому надають медичну допомогу.

Доповнення

Вранці, 23 січня, російські війська вчергове здійснили обстріл одного з районів Херсона, внаслідок чого було поранено цивільного.