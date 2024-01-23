россияне с дрона атаковали Берислав на Херсонщине: есть пострадавший
Киев • УНН
Российские военные совершили очередную атаку с беспилотников на Берислав Херсонской области, в результате чего один человек получил ранения.
российские военные сегодня утром в очередной раз совершили атаку на Берислав Херсонской области. В результате вражеского обстрела был ранен один человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОВА.
россияне с дрона в очередной раз атаковали Берислав. В больницу доставили пострадавшего 47-летнего мужчину
Отмечается, что у пострадавшего взрывная травма и ранение головы. Пострадавшему оказывают медицинскую помощь.
Дополнение
Утром, 23 января, российские войска в очередной раз совершили обстрел одного из районов Херсона, в результате чего был ранен гражданский.
россияне с дрона атаковали Берислав на Херсонщине: есть пострадавший
Российские военные совершили очередную атаку с беспилотников на Берислав Херсонской области, в результате чего один человек получил ранения.
Атака рф на Харьков: из-под завалов спасли мужчину
Мужчина был спасен из-под завалов после российской ракетной атаки на Харьков, тогда как его жена и ребенок, возможно, все еще находятся под руинами.
На Закарпатье неизвестный ночью бросил гранату во двор депутата облсовета
В Мукачево неизвестный бросил гранату во двор депутата Закарпатского областного совета, в результате чего было повреждено имущество, но никто не пострадал.
Атака рф на столицу: одна из пострадавших находится в состоянии клинической смерти - МВД
По данным министерства внутренних дел Украины, после российской атаки на Киев один из пострадавших находится в состоянии клинической смерти, еще 21 человек получили ранения.
Война рф против Украины стала битвой за боеприпасы, в НАТО обсудят наращивание производства - Столтенберг
НАТО обсудит увеличение промышленного производства для усиления поставок боеприпасов в условиях войны рф против Украины.
Джоэл Эмбиид вошел в историю НБА, набрав 70 очков за одну игру
Игрок НБА Джоэл Эмбиид привел "Philadelphia 76ers" к победе над "San Antonio Spurs" со счетом 133-123, войдя в историю как девятый игрок, набравший 70 очков за матч. Он также установил рекорд карьеры, сделав 18 подборов.
НАТО закупит 155-мм снаряды на 1,1 млрд евро, часть боеприпасов пойдет в Украину
НАТО подписала контракт на сумму 1,1 миллиарда евро на закупку 200 000 единиц 155-мм боеприпасов, часть из которых будет поставлена Украине. Первые поставки запланированы на конец 2025 года.
Вражеская атака на Павлоградский район Днепропетровщины: погибла женщина, сбита одна ракета рф
43-летняя женщина погибла в результате массированного ракетного обстрела российскими войсками города Павлоград Днепропетровской области. Во время обстрела украинским военным удалось сбить вражескую ракету.
Из-за утренней атаки рф повреждения в сетях в двух областях - Укрэнерго
Ракетный обстрел российскими войсками повредил электросети в Днепропетровской и Харьковской областях, сообщает НЭК "Укрэнерго". Несмотря на высокое энергопотребление, дефицита электроэнергии не ожидается.
Войска рф обстреляли Центральный район Херсона: ранен 52-летний мужчина
российские войска снова совершили обстрел Херсона, в результате которого 52-летний гражданский был госпитализирован из-за многочисленных ранений.