россияне с дрона атаковали Берислав на Херсонщине: есть пострадавший

российские военные сегодня утром в очередной раз совершили атаку на Берислав Херсонской области. В результате вражеского обстрела был ранен один человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОВА.

россияне с дрона в очередной раз атаковали Берислав. В больницу доставили пострадавшего 47-летнего мужчину - говорится в сообщении ОВА.

Отмечается, что у пострадавшего взрывная травма и ранение головы. Пострадавшему оказывают медицинскую помощь.

Дополнение

Утром, 23 января, российские войска в очередной раз совершили обстрел одного из районов Херсона, в результате чего был ранен гражданский.