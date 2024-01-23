россияне атаковали Херсон: погиб пожилой мужчина

Днем, 23 января, оккупационные войска рф обстреляли Корабельный район Херсона в результате чего погиб человек. Об этом заявил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает УНН.

Детали

Около получаса назад в Херсоне россияне убили мужчину! В результате обстрела Корабельного района армией рф с временно оккупированного левого берега погиб гражданский мужчина ориентировочно 70 лет. - резюмировал глава МВА.

По его словам, на момент вражеской атаки он был у подъезда многоэтажки.

Дополнение

Утром, 23 января, российские войска в очередной раз совершили обстрел одного из районов Херсона, в результате чего был ранен гражданский.

Мужчина 52 лет был госпитализирован с контузией, взрывной и закрытой черепно-мозговой травмами, осколочными ранениями лица.

Напомним

В Херсонской области за минувшие сутки российская армия совершила 91 обстрел, выпустив 446 снарядов из минометов, артиллерии, РСЗО, танков, БпЛА и авиации.

российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области. Из-за российской агрессии один человек погиб, еще 2 - получили ранения.

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