Ворог вчергове вдарив по Херсону: постраждала жінка

російські військові сьогодні, 23 січня, в черговий раз обстріляли Корабельний район Херсона. Внаслідок атаки поранення отримала одна людина. Про це УНН повідомляє із посиланням на Херсонську ОВА.

росіяни вкотре за день бʼють по Корабельному району Херсона. Внаслідок чергового обстрілу постраждала 29-річна жінка - йдеться у повідомленні ОВА.

Як зазначається, у потерпілої діагностували вибухову травму та поранення руки.

Раніше повідомлялось, що внаслідок ворожого обстрілу Корабельного району Херсона загинув чоловік.