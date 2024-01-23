Враг в очередной раз ударил по Херсону: пострадала женщина
Киев • УНН
В результате повторного российского обстрела в Херсоне ранена 29-летняя женщина
российские военные сегодня, 23 января, в очередной раз обстреляли Корабельный район Херсона. В результате атаки ранения получил один человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Херсонскую ОВА.
россияне в очередной раз за день бьют по Корабельному району Херсона. В результате очередного обстрела пострадала 29-летняя женщина
Как отмечается, у пострадавшей диагностировали взрывную травму и ранение руки.
Ранее сообщалось, что в результате вражеского обстрела Корабельного района Херсона погиб человек.
Враг в очередной раз ударил по Херсону: пострадала женщина
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