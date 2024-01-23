Враг в очередной раз ударил по Херсону: пострадала женщина

российские военные сегодня, 23 января, в очередной раз обстреляли Корабельный район Херсона. В результате атаки ранения получил один человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Херсонскую ОВА.

россияне в очередной раз за день бьют по Корабельному району Херсона. В результате очередного обстрела пострадала 29-летняя женщина - говорится в сообщении ОВА.

Как отмечается, у пострадавшей диагностировали взрывную травму и ранение руки.

Ранее сообщалось, что в результате вражеского обстрела Корабельного района Херсона погиб человек.