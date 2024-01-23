Атака рф на Харків: кількість загиблих зросла до 7 людей

У Харкові з-під завалів пошкодженого внаслідок атаки рф будинку деблокували тіло жінки. Кількість жертв атаки російських військ на Харків зросла до семи, повідомляють в ДСНС, пише УНН.

Харків: рятувальники деблокували з-під завалів зруйнованої багатоповерхівки тіло загиблої жінки. Загалом внаслідок ранкових обстрілів міста вже загинуло 7 людей. - повідомили в ДСНС.

Додатково

Зазначається, що пошукові роботи продовжуються.

Раніше повідомлялося, що внаслідок обстрілу Харкова загинуло шестеро людей.

23 людини, у тому числі троє дітей перебувають у лікарні після російської атаки на Харків, троє з них у важкому стані. Загалом внаслідок ракетних ударів російських окупантів по Салтівському та Київському районах Харкова, до лікарів звернулись 57 осіб.

