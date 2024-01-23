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Атака рф на Харьков: количество погибших возросло до 7 человек

Атака рф на Харьков: количество погибших возросло до 7 человек

Киев  •  УНН

23 январь 2024, 15:50  •  6832 просмотра

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Российская атака на Харьков, Украина, привела к гибели семи человек, еще 23, в том числе трое детей, были госпитализированы. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщает, что поисковые работы продолжаются.

В Харькове из-под завалов поврежденного в результате атаки рф дома деблокировали тело женщины. Количество жертв атаки российских войск на Харьков возросло до семи, сообщают в ГСЧС, пишет УНН.

Харьков: спасатели деблокировали из-под завалов разрушенной многоэтажки тело погибшей женщины. Всего в результате утренних обстрелов города уже погибло 7 человек. 

- сообщили в ГСЧС.

Дополнительно

Отмечается, что поисковые работы продолжаются.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела Харькова погибло шесть человек.

23 человека, в том числе трое детей находятся в больнице после российской атаки на Харьков, трое из них в тяжелом состоянии.  В целом в результате ракетных ударов российских оккупантов по Салтовскому и Киевскому районам Харькова, к врачам обратились 57 человек.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
Атака рф на Харків: кількість загиблих зросла до 7 людей
Russian attack on Kharkiv: death toll rises to 7
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Атака рф на Харьков: количество погибших возросло до 7 человек

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