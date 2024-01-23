Атака рф на Харьков: количество погибших возросло до 7 человек
Киев • УНН
Российская атака на Харьков, Украина, привела к гибели семи человек, еще 23, в том числе трое детей, были госпитализированы. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщает, что поисковые работы продолжаются.
В Харькове из-под завалов поврежденного в результате атаки рф дома деблокировали тело женщины. Количество жертв атаки российских войск на Харьков возросло до семи, сообщают в ГСЧС, пишет УНН.
Харьков: спасатели деблокировали из-под завалов разрушенной многоэтажки тело погибшей женщины. Всего в результате утренних обстрелов города уже погибло 7 человек.
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Отмечается, что поисковые работы продолжаются.
Ранее сообщалось, что в результате обстрела Харькова погибло шесть человек.
23 человека, в том числе трое детей находятся в больнице после российской атаки на Харьков, трое из них в тяжелом состоянии. В целом в результате ракетных ударов российских оккупантов по Салтовскому и Киевскому районам Харькова, к врачам обратились 57 человек.
Атака рф на Харьков: количество погибших возросло до 7 человек
Российская атака на Харьков, Украина, привела к гибели семи человек, еще 23, в том числе трое детей, были госпитализированы. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщает, что поисковые работы продолжаются.
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