Атака рф на Харків: серед загиблих 8-річна дівчинка та її мама

Пошуково-рятувальна операція на місці прильоту у Харкові триває. Останній знайденій під завалами дівчинці на момент смерті було 8 років. Її мати теж загинула, рятувальники її дістали з під завалів годиною раніше. Про це УНН розповів речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

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За даними речника Харківської обласної прокуратури мамі дівчинки на момент смерті було всього 35 років. Її тіло рятувальники деблокували з-під уламків о 17:30.

Чубенко також повідомив, що з-під завалів дістали й батька дівчинки. Він живий.

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Раніше повідомлялось, що у Харкові з-під завалів дістали тіло дівчинки-підлітка. Відтак, кількість загиблих в результаті удару рф зросла до восьми.