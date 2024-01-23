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Атака рф на Харків: серед загиблих 8-річна дівчинка та її мама

Атака рф на Харків: серед загиблих 8-річна дівчинка та її мама

Київ • УНН

 • 32474 перегляди

8-річна дівчинка та її 35-річна мати загинули в результаті російської атаки на Харків, Україна. Батько дівчинки, якого також знайшли під завалами, вижив.

Пошуково-рятувальна операція на місці прильоту у Харкові триває. Останній знайденій під завалами дівчинці на момент смерті було 8 років. Її мати теж загинула, рятувальники її дістали з під завалів годиною раніше. Про це УНН розповів речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

Деталі

За даними речника Харківської обласної прокуратури мамі дівчинки на момент смерті було всього 35 років.  Її тіло рятувальники деблокували з-під уламків о 17:30.

Чубенко також повідомив, що з-під завалів дістали й батька дівчинки. Він живий.

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Додатково

Раніше повідомлялось, що у Харкові з-під завалів дістали тіло дівчинки-підлітка. Відтак, кількість загиблих в результаті удару рф зросла до восьми.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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