Харків втретє за день під ракетним обстрілом - Терехов

Уже втретє Харків під ракетним обстрілом. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.

"Харків втретє за день під ракетним обстрілом. Вибух. Будьте обережні", - повідомив Терехов.

Інформацію про вибухи підтвердив й голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Вибухи у Харкові. Перебувайте в укриттях!" - повідомив голова ОВА.

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