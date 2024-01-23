Харків втретє за день під ракетним обстрілом - Терехов
Київ • УНН
Мер Харкова Ігор Терехов оголосив, що місто втретє за день зазнало ракетного обстрілу, є підтверджені випадки вибухів. Громадянам рекомендується залишатися в укриттях.
Уже втретє Харків під ракетним обстрілом. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.
"Харків втретє за день під ракетним обстрілом. Вибух. Будьте обережні", - повідомив Терехов.
Інформацію про вибухи підтвердив й голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Вибухи у Харкові. Перебувайте в укриттях!" - повідомив голова ОВА.
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