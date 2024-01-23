Оккупанты ударили по Харькову ракетами С-300, среди раненых 4-летний ребенок - полиция
Киев • УНН
Российская армия обстреляла Киевский район Харькова ракетами С-300, что стало уже третьей атакой за день. Сообщается о семи жертвах, среди которых 4-летний ребенок.
Армия рф снова ударила по Харькову. Как сообщили в полиции Харьковской области, били ракетами С-300, среди пострадавших 4-летний ребенок, передает УНН.
Детали
23 января около 22:00 россияне в третий раз за сутки обстреляли Киевский район города.
Предварительно, ударили ракетами С-300. Повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура, учебное заведение.
На месте происшествия работают криминалисты, взрывотехники, следственно-оперативная группа. Проводится разбор завалов, следователи документируют последствия обстрела.
По данным правоохранителей, в настоящее время известно о 7 пострадавших, среди которых 4-летний ребенок. Начался разбор завалов.
Оккупанты ударили по Харькову ракетами С-300, среди раненых 4-летний ребенок - полиция
Российская армия обстреляла Киевский район Харькова ракетами С-300, что стало уже третьей атакой за день. Сообщается о семи жертвах, среди которых 4-летний ребенок.
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