Оккупанты ударили по Харькову ракетами С-300, среди раненых 4-летний ребенок - полиция

В Беларуси массовые обыски и задержания по статьям об экстремизме – правозащитники

По данным правозащитной организации "Весна", КГБ проводит массовые обыски в Беларуси, в основном у родственников политзаключенных. Операция связана с предполагаемой причастностью к экстремистской деятельности, такой как финансирование или участие в экстремистских группах.