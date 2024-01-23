Сили ППО збили 22 з 44 ракет пущених з рф – уточнення від Генштабу

Протягом доби ворог завдав комбінованого ракетного удару по Україні, застосувавши крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети. Загалом, росіяни випустили по Україні 44 ракети, з яких 22 знищили українські сили ППО. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ, передає УНН.

За уточненою інформацією, усього зафіксовано 44 засоби повітряного нападу противника: 4 зенітні керовані ракети С-300/С-400, 15 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, 8 ракет Х-22, 12 балістичних ракет "Іскандер-М", 5 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-31. У результаті бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони знищено: 15 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, 5 балістичних ракет "Іскандер-М", 2 керовані авіаційні ракети Х-59. – йдеться у зведенні Генштабу за поточну добу.

Деталі

У свою чергу Повітряні Сили ЗСУ у вівторок завдали 10 ударів по позиціям окупантів, а також знищили два ЗРК і один пункт управління противника.

Зазначається, що не менш ефективно по ворогу випрацювали й бійці українських підрозділів ракетних військ й артилерії. Вони завдали удару по району зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, а також знищили дві установки ППО противника, 9 артсистем та одну станції РЕБ росіян.

У небі над Україною збили 21 з 41 ворожої ракети, у тому числі 15 з 15 крилатих ракет - Залужний

Додатково

За даними Генштабу також ворог завдав 81 авіаційний удар та здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та близько 100 поранених цивільних осіб, серед яких є діти.

Понад 200 різних об’єктів пошкоджені, 18 людей загинули: Зеленський про нову масовану атаку рф

Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, школи, спортивний комплекс та інша цивільна інфраструктура в Києві та Київській області, Харкові та Павлограді Дніпропетровської області.

Харків втретє за день під ракетним обстрілом - Терехов

За даними наших військових протягом 23 січня на українському фронті відбулось 42 бойових зіткнення. Росіяни наступали на семи напрямках. Зокрема:

На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито атаку біля Синьківки Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 4 атаки в районах Ямполівки, Торського Донецької області та ще 2 атаки неподалік Білогорівки, Серебрянського лісництва Луганської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 2 атаки біля Богданівки та Кліщіївки Донецької області, де ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 4 атаки поблизу Новобахмутівки, Авдіївки та ще 8 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області.

Двоє загиблих, п'ятеро поранених - наслідки обстрілу рф Донеччини за добу

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога поблизу Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області. Тут окупанти, за підтримки авіації, 9 разів безуспішно намагалися покращити тактичне положення.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку нашими захисниками відбито 4 атаки південніше Червоного, західніше Вербового та Роботиного Запорізької області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався відновити втрачене положення.

Росіяни атакували село на Херсонщині: загинули двоє людей

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 7 безуспішних штурмів позицій наших військ.

Херсон під обстрілом окупантів: у місті лунають вибухи