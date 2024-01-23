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Сили ППО збили 22 з 44 ракет пущених з рф – уточнення від Генштабу

Сили ППО збили 22 з 44 ракет пущених з рф – уточнення від Генштабу

Київ • УНН

 • 120360 перегляди

За повідомленням Генерального штабу Збройних сил України, українські сили протиповітряної оборони збили 22 з 44 ракет, запущених з території Росії. Удари включали різні типи ракет і призвели до жертв серед цивільного населення та руйнувань інфраструктури.

Протягом доби ворог завдав комбінованого ракетного удару по Україні, застосувавши крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети. Загалом, росіяни випустили по Україні 44 ракети, з яких 22 знищили українські сили ППО. Про це йдеться  у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ, передає УНН.

За уточненою інформацією, усього зафіксовано 44 засоби повітряного нападу противника: 4 зенітні керовані ракети С-300/С-400, 15 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, 8 ракет Х-22, 12 балістичних ракет "Іскандер-М", 5 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-31. У результаті бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони знищено: 15 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, 5 балістичних ракет "Іскандер-М", 2 керовані авіаційні ракети Х-59.

– йдеться у зведенні Генштабу за поточну добу.

Деталі

У свою чергу Повітряні Сили ЗСУ у вівторок завдали 10 ударів по позиціям окупантів, а також знищили два ЗРК і один пункт управління противника.

Зазначається, що не менш ефективно по ворогу випрацювали й бійці українських підрозділів ракетних військ й артилерії. Вони завдали удару по району зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, а також знищили дві установки ППО противника, 9 артсистем та одну станції РЕБ росіян.

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Додатково

За даними Генштабу також ворог завдав 81 авіаційний удар та здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та близько 100 поранених цивільних осіб, серед яких є діти.

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За даними наших військових протягом 23 січня на українському фронті відбулось 42 бойових зіткнення. Росіяни наступали на семи напрямках. Зокрема:

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На Лиманському напрямку українські воїни відбили 4 атаки в районах Ямполівки, Торського Донецької області та ще 2 атаки неподалік Білогорівки, Серебрянського лісництва Луганської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 2 атаки біля Богданівки та Кліщіївки Донецької області, де ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 4 атаки поблизу Новобахмутівки, Авдіївки та ще 8 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області.

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На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку нашими захисниками відбито 4 атаки південніше Червоного, західніше Вербового та Роботиного Запорізької області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався відновити втрачене положення.

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