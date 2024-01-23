Двоє загиблих, п'ятеро поранених - наслідки обстрілу рф Донеччини за добу

У Донецькій області минулої доби внаслідок обстрілів армії рф загинули двоє мирних жителів, ще п'ятеро отримали поранення, повідомив у вівторок голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише УНН.

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За його словами, у Кураховому Покровського району загинула одна людина, пошкоджено 21 приватний будинок. В Авдіївці було зафіксовано поодинокі обстріли по центру міста та промзоні. У Мар'їнській ТГ під вогнем опинились Красногорівка, Зоряне і Побєда.

Крім того, зранку 22 січня росіяни випустили ракету по Краматорську — одна людина загинула, двоє людей отримали поранення. Пошкоджено 7 багатоповерхівок, 3 підприємства і 3 об'єкти соціальної сфери.

росіяни також обстріляли околиці Криниць Новодонецької ТГ і території Костянтинівської ТГ. У Лиманській громаді через атаки окупантів пошкоджено 2 будинки у Новому, під вогнем опинились Торське, Зарічне, Ямпіль, Рідкодуб і Терни.

Щодо Бахмутського району, то зі слів голови ОВА, у Торецьку через ворожі обстріли пошкоджено об'єкт інфраструктури. У Часовоярській громаді пошкоджені 5 приватних будинків і 3 багатоповерхівки. У Званівській громаді обстріляні Переїзне і Верхньокам'янське, у Соледарській — Роздолівка і Васюківка. У Сіверську поранено людину, зруйновано будинок, ще 2 пошкоджено.

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