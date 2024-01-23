Двое погибших, пятеро раненых - последствия обстрелов рф Донетчины за сутки

В Донецкой области за прошедшие сутки в результате обстрелов армии рф погибли двое мирных жителей, еще пятеро получили ранения, сообщил во вторник глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.

Детали

По его словам, в Курахово Покровского района погиб один человек, поврежден 21 частный дом. В Авдеевке были зафиксированы одиночные обстрелы по центру города и промзоне. В Марьинской ТГ под огнем оказались Красногоровка, Зоряное и Победа.

Кроме того, утром 22 января россияне выпустили ракету по Краматорску - один человек погиб, два человека получили ранения. Повреждены 7 многоэтажек, 3 предприятия и 3 объекта социальной сферы.

россияне также обстреляли окрестности Криниц Новодонецкой ТГ и территории Константиновской ТГ. В Лиманской громаде из-за атаки оккупантов повреждены 2 дома в Новом, под огнем оказались Торское, Заречное, Ямполь, Редкодуб и Терны.

Что касается Бахмутского района, то по словам председателя ОГА, в Торецке из-за вражеских обстрелов поврежден объект инфраструктуры. В Часовоярской громаде повреждены 5 частных домов и 3 многоэтажки. В Звановской громаде обстреляны Переездное и Верхнекаменское, в Соледарской - Раздоловка и Васюковка. В Северске ранен человек, разрушен дом, еще 2 повреждены.

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