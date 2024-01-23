Оккупанты обстреляли 25 населенных пунктов Запорожской области, вызвав разрушения жилых домов - Малашко

За прошедшие сутки армия рф нанесла почти полторы сотни ударов по территории Запорожской области, в частности 2 авиационных удара по Новодаровке и 36 БПЛА по Гуляйполю, Роботино и ряду других городов и сел.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал руководителя Запорожской областной военной администрации.

147 ударов: рашисты били по 25 городам и селам Запорожской области - говорится в сообщении.

Указывается, что 109 артобстрелов пришлись по территории Орехова, Железнодорожного, Гуляйпольского, Белогорья, Мирного, Приютного, Каменского, Степного, Пятихаток, Лобкового, Плавней и других прифронтовых населенных пунктов.

Атака рф на Харьков: двое погибших, 28 раненых - ОВА

36 вражеских БПЛА атаковали Гуляйполе, Новоданиловку, Новоандреевку, Красное, Чаривне, Малиновку, Малую Токмачку, Левадное, Щербаки, Полтавку, Роботино и Малые Щербаки. Оккупанты также осуществили 2 авиационных удара по Новодаровке.

Сообщается о ряде пострадавших жилых домов.

Поступило 7 сообщений о разрушении жилых домов. Без пострадавших. - информирует руководитель Запорожской ОВА.

Напомним,

22 января на Николаевщине враг атаковал три общины, в результате один человек получил ранения. Кроме того, из-за падения обломков ракеты загорелось нежилое здание, но пожар удалось быстро потушить.

В Киевской области в результате падения обломков российских ракет три человека пострадали, попаданий не зафиксировано