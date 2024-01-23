Оккупанты обстреляли 25 населенных пунктов Запорожской области, вызвав разрушения жилых домов - Малашко

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Уволить всех судей ВС одновременно во время войны нельзя, поэтому ВСП и НАБУ должны заниматься очисткой учреждения - политолог
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Уволить всех судей ВС одновременно во время войны нельзя, поэтому ВСП и НАБУ должны заниматься очисткой учреждения - политолог

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Директор юридического департамента НБУ нарушил право банка "Конкорд" на справедливый суд - правозащитник
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Директор юридического департамента НБУ нарушил право банка "Конкорд" на справедливый суд - правозащитник

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"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ
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"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ

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"Мадьяр" рассказал об основных принципах подхода к мобилизации в новое подразделение
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"Мадьяр" рассказал об основных принципах подхода к мобилизации в новое подразделение

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Эксперт объяснил, какое значение будет иметь и на какие вызовы отвечает введение множественного гражданства
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Эксперт объяснил, какое значение будет иметь и на какие вызовы отвечает введение множественного гражданства

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Смерть экс-заместителя генпрокурора Колинько: в Нацполиции рассказали об экспертизах по делу
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Смерть экс-заместителя генпрокурора Колинько: в Нацполиции рассказали об экспертизах по делу

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Юридический департамент НБУ не имеет полномочий давать рекомендации ФГВФЛ - юрист
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Юридический департамент НБУ не имеет полномочий давать рекомендации ФГВФЛ - юрист

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Круговая порука в судебной системе не позволяет привлечь к ответственности судей ВС - эксперты
22 январь 2024, 07:40  •  146770 просмотра

Круговая порука в судебной системе не позволяет привлечь к ответственности судей ВС - эксперты

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На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему
19 январь 2024, 16:58  •  236803 просмотра

На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему

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Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо
19 январь 2024, 15:12  •  282104 просмотра

Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо

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Новости по теме

Оккупанты обстреляли 25 населенных пунктов Запорожской области, вызвав разрушения жилых домов - Малашко

российские войска нанесли около 150 ударов по 25 населенным пунктам Запорожской области, в результате чего были повреждены жилые дома. Несмотря на артиллерийские и авиационные удары, которые включали 36 атак с использованием БПЛА, жертв нет.

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Оккупанты обстреляли 25 населенных пунктов Запорожской области, вызвав разрушения жилых домов - Малашко

Число пострадавших из-за утренней атаки на Харьков увеличилось до 35 - ОВА

По данным Харьковской областной военной администрации, в результате утренней атаки на Харьков, Украина, 35 человек получили ранения, в том числе двое детей, пять человек находятся в тяжелом состоянии.

Война •   •  32627 просмотра
Число пострадавших из-за утренней атаки на Харьков увеличилось до 35 - ОВА

Армия рф ночью сбросила управляемую авиабомбу на Берислав в Херсонской области: есть разрушения

Российская армия ночью ударила управляемой авиабомбой по Бериславу Херсонской области, нанеся значительные разрушения.

Война •   •  30281 просмотра
Армия рф ночью сбросила управляемую авиабомбу на Берислав в Херсонской области: есть разрушения

В результате ракетного обстрела поврежден спортивный комплекс Укрзализници, где тренировались дети

Спортивный комплекс железнодорожников в Киеве, который посещают более 500 детей, был поврежден в результате ракетного обстрела. На тот момент там не было детей, но один человек получил ранения.

Война •   •  31115 просмотра
В результате ракетного обстрела поврежден спортивный комплекс Укрзализници, где тренировались дети

Пострадавших из-за атаки рф на Киев уже 18, одна женщина в реанимации, она жива - Кличко

Виталий Кличко, Киевский городской голова, подтвердил, что во время утреннего нападения на Киев пострадали 18 человек, в том числе трое детей. Одна женщина находится в реанимации, но жива.

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Пострадавших из-за атаки рф на Киев уже 18, одна женщина в реанимации, она жива - Кличко

Жертвами атаки рф на Харьков, предварительно, стали уже три человека - МВД

По словам министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, российские войска атаковали Харьков, в результате чего, предварительно, погибли три человека и около 30 получили ранения.

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Жертвами атаки рф на Харьков, предварительно, стали уже три человека - МВД

В Киевской области в результате падения обломков российских ракет три человека пострадали, попаданий не зафиксировано

В Киевской области три человека получили ранения в результате падения обломков российских ракет. По словам Руслана Кравченко, попаданий не было.

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В Киевской области в результате падения обломков российских ракет три человека пострадали, попаданий не зафиксировано

Утренняя атака рф на Украину унесла жизни пяти человек, по меньшей мере 40 пострадали - МВД

По словам министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, в результате утреннего ракетного удара российских войск в Украине погибли пять человек и по меньшей мере 40 пострадали.

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Утренняя атака рф на Украину унесла жизни пяти человек, по меньшей мере 40 пострадали - МВД

россияне ударили по трем общинам Николаевщины: есть раненый

22 января на Николаевщине враг атаковал три общины, в результате один человек получил ранения. Кроме того, из-за падения обломков ракеты загорелось нежилое здание, но пожар удалось быстро потушить.

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россияне ударили по трем общинам Николаевщины: есть раненый

Атака рф на Харьков: двое погибших, 28 раненых - ОВА

Два человека погибли и 28 получили ранения в результате атаки российских войск на Харьков, Украина, некоторые люди, по сообщениям, до сих пор находятся под завалами.

Война •   •  21448 просмотра
Атака рф на Харьков: двое погибших, 28 раненых - ОВА