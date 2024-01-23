В Киевской области в результате падения обломков российских ракет три человека пострадали, попаданий не зафиксировано

В Киевской области в результате утренней атаки российских войск и падения обломков вражеских ракет, предварительно, пострадали три человека. Попаданий в объекты жилой и гражданской или критической инфраструктуры нет. Об этом сообщил начальник КОВА Руслан Кравченко, пишет УНН.

Детали

Область отразила очередную массированную атаку врага. Сегодня утром регион был атакован ракетами. По предварительной информации, попаданий в объекты жилой и гражданской или критической инфраструктуры не зафиксировано - написал Кравченко в Facebook.

Однако, есть пострадавшие и повреждения в результате падения обломков вражеских ракет.

"По предварительной информации в результате падения обломков российских ракет по состоянию на 8.30 имеем данные о трех пострадавших. Сейчас людям оказывается первая помощь", - сообщил начальник КОВА.

По его словам, в нескольких общинах повреждены 3 многоэтажки, частные дома и хозяйственные постройки, 10 легковых авто, кафе, ликвидируется пожар на парковке возле одного из жилых комплексов.

На местах работают все оперативные службы. Более подробная информация о повреждениях и пострадавших будет обнародована позже, указал Кравченко.

Дополнение

Утром российская армия нанесла массированный удар по Украине.

По данным МВД, в Украине в результате утренней ракетной атаки российских войск пять человек погибли, еще по меньшей мере 40 пострадали.