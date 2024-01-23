В Киевской области в результате падения обломков российских ракет три человека пострадали, попаданий не зафиксировано

Эксклюзив
Уволить всех судей ВС одновременно во время войны нельзя, поэтому ВСП и НАБУ должны заниматься очисткой учреждения - политолог
  •  24103 просмотра

Уволить всех судей ВС одновременно во время войны нельзя, поэтому ВСП и НАБУ должны заниматься очисткой учреждения - политолог

Эксклюзив
Директор юридического департамента НБУ нарушил право банка "Конкорд" на справедливый суд - правозащитник
  •  41525 просмотра

Директор юридического департамента НБУ нарушил право банка "Конкорд" на справедливый суд - правозащитник

Эксклюзив
"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ
  •  131047 просмотра

"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ

Эксклюзив
"Мадьяр" рассказал об основных принципах подхода к мобилизации в новое подразделение
  •  151532 просмотра

"Мадьяр" рассказал об основных принципах подхода к мобилизации в новое подразделение

Эксклюзив
Эксперт объяснил, какое значение будет иметь и на какие вызовы отвечает введение множественного гражданства
  •  147902 просмотра

Эксперт объяснил, какое значение будет иметь и на какие вызовы отвечает введение множественного гражданства

Эксклюзив
Смерть экс-заместителя генпрокурора Колинько: в Нацполиции рассказали об экспертизах по делу
  •  151848 просмотра

Смерть экс-заместителя генпрокурора Колинько: в Нацполиции рассказали об экспертизах по делу

Эксклюзив
Юридический департамент НБУ не имеет полномочий давать рекомендации ФГВФЛ - юрист
  •  151765 просмотра

Юридический департамент НБУ не имеет полномочий давать рекомендации ФГВФЛ - юрист

Эксклюзив
Круговая порука в судебной системе не позволяет привлечь к ответственности судей ВС - эксперты
22 январь 2024, 07:40  •  146773 просмотра

Круговая порука в судебной системе не позволяет привлечь к ответственности судей ВС - эксперты

Эксклюзив
На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему
19 январь 2024, 16:58  •  236806 просмотра

На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему

Эксклюзив
Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо
19 январь 2024, 15:12  •  282104 просмотра

Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
В Киевской области в результате падения обломков российских ракет три человека пострадали, попаданий не зафиксировано

В Киевской области в результате падения обломков российских ракет три человека пострадали, попаданий не зафиксировано

Киев  •  УНН

23 январь 2024, 07:19  •  24617 просмотра

Read in English

В Киевской области три человека получили ранения в результате падения обломков российских ракет. По словам Руслана Кравченко, попаданий не было.

В Киевской области в результате утренней атаки российских войск и падения обломков вражеских ракет, предварительно, пострадали три человека. Попаданий в объекты жилой и гражданской или критической  инфраструктуры нет. Об этом сообщил начальник КОВА Руслан Кравченко, пишет УНН

Детали 

Область отразила очередную массированную атаку врага. Сегодня утром регион был атакован ракетами.  По предварительной информации, попаданий в объекты жилой и гражданской или критической  инфраструктуры не зафиксировано

-  написал Кравченко в Facebook.

Однако, есть пострадавшие и повреждения в результате падения обломков вражеских ракет. 

"По предварительной информации в результате падения обломков российских ракет по состоянию на 8.30 имеем данные о трех пострадавших. Сейчас людям оказывается первая помощь", - сообщил начальник КОВА. 

По его словам, в нескольких общинах повреждены 3 многоэтажки, частные дома и хозяйственные постройки, 10 легковых авто, кафе, ликвидируется пожар на парковке возле одного из жилых комплексов.

На местах работают все оперативные службы. Более подробная информация  о повреждениях и пострадавших будет обнародована позже, указал Кравченко. 

Дополнение

Утром российская армия нанесла массированный удар по Украине.

По данным МВД, в Украине в результате утренней ракетной атаки российских войск пять человек погибли, еще по меньшей мере 40 пострадали. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
На Київщині внаслідок падіння уламків російських ракет троє людей постраждали, влучань не зафіксовано
Three people were injured in Kyiv region as a result of the fall of Russian missile fragments, no hits were recorded
Новости по теме

В Киевской области в результате падения обломков российских ракет три человека пострадали, попаданий не зафиксировано

В Киевской области три человека получили ранения в результате падения обломков российских ракет. По словам Руслана Кравченко, попаданий не было.

Война •   •  24617 просмотра
В Киевской области в результате падения обломков российских ракет три человека пострадали, попаданий не зафиксировано

Утренняя атака рф на Украину унесла жизни пяти человек, по меньшей мере 40 пострадали - МВД

По словам министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, в результате утреннего ракетного удара российских войск в Украине погибли пять человек и по меньшей мере 40 пострадали.

Война •   •  22643 просмотра
Утренняя атака рф на Украину унесла жизни пяти человек, по меньшей мере 40 пострадали - МВД

россияне ударили по трем общинам Николаевщины: есть раненый

22 января на Николаевщине враг атаковал три общины, в результате один человек получил ранения. Кроме того, из-за падения обломков ракеты загорелось нежилое здание, но пожар удалось быстро потушить.

Война •   •  21834 просмотра
россияне ударили по трем общинам Николаевщины: есть раненый

Атака рф на Харьков: двое погибших, 28 раненых - ОВА

Два человека погибли и 28 получили ранения в результате атаки российских войск на Харьков, Украина, некоторые люди, по сообщениям, до сих пор находятся под завалами.

Война •   •  21448 просмотра
Атака рф на Харьков: двое погибших, 28 раненых - ОВА

Ракетный удар по Харькову: в ОП показали видео разрушений

Ракетный удар российских войск по Харькову привел к значительным разрушениям. Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак показал видео последствий.

Война •   •  18667 просмотра
Ракетный удар по Харькову: в ОП показали видео разрушений

Одну из российских ракет, которые атаковали Украину 23 января, воины ВСУ уничтожили из пулемета

Украинские военные уничтожили российскую крылатую ракету из пулемета. Мобильным огневым группам также удалось обезвредить еще несколько вражеских крылатых ракет.

Война •   •  24215 просмотра
Одну из российских ракет, которые атаковали Украину 23 января, воины ВСУ уничтожили из пулемета

Атака рф на Киев привела к повреждениям в четырех районах - КГВА

Утренняя атака в Киеве привела к повреждениям в четырех районах, один человек погиб и четверо получили ранения, по данным КГВА.

Война •   •  27406 просмотра
Атака рф на Киев привела к повреждениям в четырех районах - КГВА

Остановить террор возможно только силой: в ОП отреагировали на утренний ракетный удар рф по Украине

После очередного ракетного удара россии по Украине глава Офиса президента Андрей Ермак напомнил миру, что террор можно остановить только силой. Он предупреждает, что российские ракеты могут нацелиться на западные города, если будет продемонстрирована слабость.

Политика •   •  27373 просмотра
Остановить террор возможно только силой: в ОП отреагировали на утренний ракетный удар рф по Украине

Последствия вражеского удара по Харьковской области: 11 пострадавших госпитализировали

В результате ракетного удара россии по Харьковской области госпитализированы 11 человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.

Война •   •  48500 просмотра
Последствия вражеского удара по Харьковской области: 11 пострадавших госпитализировали

Атака рф на Киев: оккупанты нанесли комбинированный удар по городу с использованием крылатых ракет и баллистики

Российские войска атаковали Киев, применив комбинацию крылатых и баллистических ракет. В результате атаки один человек погиб.

Война •   •  50249 просмотра
Атака рф на Киев: оккупанты нанесли комбинированный удар по городу с использованием крылатых ракет и баллистики