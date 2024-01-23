На Київщині внаслідок падіння уламків російських ракет троє людей постраждали, влучань не зафіксовано
Київ • УНН
У Київській області троє людей отримали поранення внаслідок падіння уламків російських ракет. За словами Руслана Кравченка, влучень не було.
У Київській області внаслідок ранкової атаки російських військ та падіння уламків ворожих ракет, попередньо, постраждали троє людей . Влучань в об’єкти житлової та цивільної чи критичної інфраструктури немає. Про це повідомив начальник КОВА Руслан Кравченко, пише УНН.
Деталі
Область відбила чергову масовану атаку ворога. Сьогодні вранці регіон був атакований ракетами. За попередньою інформацією, влучань в об’єкти житлової та цивільної чи критичної інфраструктури не зафіксовано
Однак, є постраждалі та пошкодження внаслідок падіння уламків ворожих ракет.
"За попередньою інформацією внаслідок падіння уламків російських ракет станом на 8.30 маємо дані про трьох постраждалих. Наразі людям надається перша допомога", - повідомив начальник КОВА.
За його словами, в декількох громадах пошкоджені 3 багатоповерхівки, приватні будинки та господарчі споруди, 10 легкових авто, кафе, ліквідовується пожежа на парковці біля одного з житлових комплексів.
На місцях працюють всі оперативні служби. Більш детальна інформація щодо пошкоджень та потерпілих буде оприлюднена згодом, вказав Кравченко.
Доповнення
Зранку російська армія завдала масованого удару по Україні.
За даними МВС, в Україні внаслідок ранкової ракетної атаки російських військ п'ятеро людей загинули, ще щонайменше 40 постраждали.