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Ранкова атака рф на Україну забрала життя п'ятьох людей, щонайменше 40 постраждали - МВС

Ранкова атака рф на Україну забрала життя п'ятьох людей, щонайменше 40 постраждали - МВС

Київ • УНН

 • 28348 перегляди

За словами міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка, в результаті ранкового ракетного удару російських військ в Україні загинули п'ятеро людей і щонайменше 40 постраждали

В Україні внаслідок ранкової ракетної атаки російських військ п'ятеро людей загинули, ще щонайменше 40 постраждали, повідомив у вівторок міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, пише УНН.

П’ятеро людей загинули, ще щонайменше 40 постраждали. Наслідки ранкової ракетної атаки по Україні станом на 08:45

- написав Клименко у Telegram.

З його слів, ситуації наразі така:

Київ. Внаслідок ракетного удару у столиці, з його слів, виникли кілька пожеж – у Святошинському, Солом’янському та Печерському районах. "Одна людина загинула, є постраждалі цивільні. Пошкоджені дві багатоповерхівки, приватна будівля, автомобілі", - повідомив міністр.

Київщина. Рятувальники, за даними міністра, працюють у Бучанському районі. "Пошкоджені два багатоповерхові будинки, приватний будинок, господарчі споруди та автомобілі. Постраждали троє людей", - зазначив Клименко.

Дніпропетровська область. "Внаслідок атаки по Павлограду одна людина загинула, одна - травмована", - вказав голова МВС.

Харків. "Окупанти влучили у два багатоповерхові будинки. За попередніми даними, троє людей загинули, ще близько 30 постраждали", - повідомив Клименко.

За даними міністра, рятувальники обстежують пошкоджені будівлі, розбирають завали. На місцях працюють психологи. Слідчі поліції ретельно фіксують ці злочини.

"Чергова атака терористів, яка забрала життя та залишила сотні людей без осель. Ось справжні наміри росії: щоденний терор цивільних", - зазначив голова МВС.

Нагадаємо

Зранку російська армія завдала масованого удару по Україні.

У Києві внаслідок удару армії рф є пошкодження і пожежі. Повідомлялося про 9 постраждалих та одну загиблу.

Також ворог вдарив по передмістю Харкова та по області, влучання зафіксовано і в самому Харкові, є перебої з водою та світлом. Повідомлялося про 2 загиблих та 28 поранених.

У Павлограді у Дніпропетровській області через атаку армії рф є загиблий та постраждалий.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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