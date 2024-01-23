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Утренняя атака рф на Украину унесла жизни пяти человек, по меньшей мере 40 пострадали - МВД

Утренняя атака рф на Украину унесла жизни пяти человек, по меньшей мере 40 пострадали - МВД

Киев  •  УНН

23 январь 2024, 07:04  •  4496 просмотра

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По словам министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, в результате утреннего ракетного удара российских войск в Украине погибли пять человек и по меньшей мере 40 пострадали

В Украине в результате утренней ракетной атаки российских войск пять человек погибли, еще по меньшей мере 40 пострадали, сообщил во вторник министр внутренних дел Игорь Клименко, пишет УНН.

Пять человек погибли, еще по меньшей мере 40 пострадали. Последствия утренней ракетной атаки по Украине по состоянию на 08:45

– написал Клименко в Telegram.

По его словам, ситуация сейчас такова:

Киев. В результате ракетного удара в столице, по его словам, возникли несколько пожаров – в Святошинском, Соломенском и Печерском районах. "Один человек погиб, есть пострадавшие гражданские. Повреждены две многоэтажки, частное здание, автомобили", - сообщил министр.

Киевская область. Спасатели, по данным министра, работают в Бучанском районе. "Повреждены два многоэтажных дома, частный дом, хозяйственные постройки и автомобили. Пострадали три человека", - отметил Клименко.

Днепропетровская область. "В результате атаки по Павлограду один человек погиб, один - травмирован", - указал глава МВД.

Харьков. "Оккупанты попали в два многоэтажных дома. По предварительным данным, три человека погибли, еще около 30 пострадали", - сообщил Клименко.

По данным министра, спасатели обследуют поврежденные здания, разбирают завалы. На местах работают психологи. Следователи полиции тщательно фиксируют эти преступления.

"Очередная атака террористов, унесшая жизнь и покинувшая сотни людей без жилищ. Вот истинные намерения россии: ежедневный террор гражданских", - отметил глава МВД.

Напомним

Утром российская армия нанесла массированный удар по Украине.

В Киеве в результате удара армии рф есть повреждения и пожары. Сообщалось о 9 пострадавших и одном погибшем.

Также враг ударил по пригороду Харькова и по области, попадание зафиксировано и в самом Харькове, есть перебои с водой и светом. Сообщалось о 2 погибших и 28 раненых.

В Павлограде в Днепропетровской области из-за атаки армии рф есть погибший и пострадавший.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Ранкова атака рф на Україну забрала життя п'ятьох людей, щонайменше 40 постраждали - МВС
Morning Russian attack on Ukraine kills five, injures at least 40 - Interior Ministry
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Утренняя атака рф на Украину унесла жизни пяти человек, по меньшей мере 40 пострадали - МВД

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