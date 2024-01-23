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Окупанти обстріляли 25 населених пунктів Запорізької області, спричинивши руйнування житлових будинків – Малашко

Окупанти обстріляли 25 населених пунктів Запорізької області, спричинивши руйнування житлових будинків – Малашко

Київ • УНН

 • 22834 перегляди

російські війська завдали близько 150 ударів по 25 населених пунктах Запорізької області, в результаті чого було пошкоджено житлові будинки. Незважаючи на артилерійські та авіаційні удари, які включали 36 атак з використанням БПЛА, жертв немає.

Упродовж минулої доби армія рф завдала майже півтори сотні ударів по території Запорізької області, зокрема 2 авіаційні удари по Новодарівці та 36 БПЛА по Гуляйполю, Роботине та низці інших міст і сел.

Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram-канал керівника Запорізької обласної військової адміністрації.

147 ударів: рашисти гатили по 25 містах та селах Запорізької області

- ідеться у повідомленні.

Вказується, що 109 артобстрілів прийшлися по території Оріхова, Залізничного, Гуляйпільського, Білогір'я, Мирного, Приютного, Кам'янського, Степового, П'ятихаток, Лобкового, Плавнів та інших прифронтових населених пунктів.

Атака рф на Харків: двоє загиблих, 28 поранених - ОВА23.01.24, 08:59 • 27302 перегляди

36 ворожих БПЛА атакували Гуляйполе, Новоданилівку, Новоандріївку, Червоне, Чарівне, Малинівку, Малу Токмачку, Левадне, Щербаки, Полтавку, Роботине та Малі Щербаки. Окупанти також здійснили 2 авіаційні удари по Новодарівці.

Повідомляється про низку постраждалих житлових будинків.

Надійшло 7 повідомлень про руйнування житлових будинків. Без постраждалих. 

- інформує керівник Запорізької ОВА.

Нагадаємо

22 січня на Миколавщині ворог атакував три громади, в результаті одна людина отримала поранення. Крім того, через падіння уламків ракети загорілася нежитлова будівля, але пожежу вдалося швидко загасити.

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