Окупанти обстріляли 25 населених пунктів Запорізької області, спричинивши руйнування житлових будинків – Малашко

Упродовж минулої доби армія рф завдала майже півтори сотні ударів по території Запорізької області, зокрема 2 авіаційні удари по Новодарівці та 36 БПЛА по Гуляйполю, Роботине та низці інших міст і сел.

Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram-канал керівника Запорізької обласної військової адміністрації.

147 ударів: рашисти гатили по 25 містах та селах Запорізької області - ідеться у повідомленні.

Вказується, що 109 артобстрілів прийшлися по території Оріхова, Залізничного, Гуляйпільського, Білогір'я, Мирного, Приютного, Кам'янського, Степового, П'ятихаток, Лобкового, Плавнів та інших прифронтових населених пунктів.

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36 ворожих БПЛА атакували Гуляйполе, Новоданилівку, Новоандріївку, Червоне, Чарівне, Малинівку, Малу Токмачку, Левадне, Щербаки, Полтавку, Роботине та Малі Щербаки. Окупанти також здійснили 2 авіаційні удари по Новодарівці.

Повідомляється про низку постраждалих житлових будинків.

Надійшло 7 повідомлень про руйнування житлових будинків. Без постраждалих. - інформує керівник Запорізької ОВА.

Нагадаємо

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