росіяни вдарили по трьох громадах Миколаївщини: є поранений

На Миколаївщині ворог 22 січня завдав ударів по Чорноморській, Куцурубській та Очаківській громадах. Внаслідок ворожих обстрілів одна людина отримала поранення. Про це повідомив голова ОВА Віталій Кім, пише УНН.

Вчора ворог атакував Чорноморську, Куцурубську та Очаківську громади. Є поранений, йому надається вся необхідна медична допомога - написав Кім у Telegram.

Також, з його слів, вчора внаслідок падіння уламків збитої ворожої керованої авіаційної ракету Х-59 на Миколаївщині, загорілось перекриття будівлі, що не експлуатується.

"Займання оперативно ліквідовано вогнеборцями. Постраждалих немає", - вказав Кім.

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