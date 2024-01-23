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росіяни вдарили по трьох громадах Миколаївщини: є поранений

росіяни вдарили по трьох громадах Миколаївщини: є поранений

Київ • УНН

 • 27620 перегляди

22 січня на Миколавщині ворог атакував три громади, в результаті одна людина отримала поранення. Крім того, через падіння уламків ракети загорілася нежитлова будівля, але пожежу вдалося швидко загасити.

На Миколаївщині ворог 22 січня завдав ударів по Чорноморській, Куцурубській та Очаківській громадах. Внаслідок ворожих обстрілів одна людина отримала поранення. Про це повідомив голова ОВА Віталій Кім, пише УНН

Вчора ворог атакував Чорноморську, Куцурубську та Очаківську громади. Є поранений, йому надається вся необхідна медична допомога

- написав Кім у Telegram. 

Також, з його слів, вчора внаслідок падіння уламків збитої ворожої керованої авіаційної ракету Х-59 на Миколаївщині, загорілось перекриття будівлі, що не експлуатується. 

"Займання оперативно ліквідовано вогнеборцями. Постраждалих немає", - вказав Кім. 

У Павлограді на Дніпропетровщині через масовану атаку рф є загиблий - ОВА23.01.24, 08:31 • 43969 переглядiв

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