россияне ударили по трем общинам Николаевщины: есть раненый

На Николаевщине враг 22 января нанес удары по Черноморской, Куцурубской и Очаковской громадам. В результате вражеских обстрелов один человек получил ранения. Об этом сообщил председатель ОВА Виталий Ким, пишет УНН.

Вчера враг атаковал Черноморскую, Куцурубскую и Очаковскую громады. Есть раненый, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь - написал Ким в Telegram.

Также, по его словам, вчера в результате падения обломков сбитой вражеской управляемой авиационной ракеты Х-59 на Николаевщине, загорелось перекрытие здания, которое не эксплуатируется.

"Возгорание оперативно ликвидировано пожарными. Пострадавших нет", - указал Ким.

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