Силы ПВО сбили 22 из 44 ракет пущенных из рф - уточнение от Генштаба

В течение суток враг нанес комбинированный ракетный удар по Украине, применив крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты. В общем, россияне выпустили по Украине 44 ракеты, из которых 22 уничтожили украинские силы ПВО. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ, передает УНН.

По уточненной информации, всего зафиксировано 44 средства воздушного нападения противника: 4 зенитные управляемые ракеты С-300/С-400, 15 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, 8 ракет Х-22, 12 баллистических ракет "Искандер-М", 5 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-31. В результате боевой работы силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено: 15 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, 5 баллистических ракет "Искандер-М", 2 управляемые авиационные ракеты Х-59. - говорится в сводке Генштаба за текущие сутки.

Детали

В свою очередь Воздушные Силы ВСУ во вторник нанесли 10 ударов по позициям оккупантов, а также уничтожили два ЗРК и один пункт управления противника.

Отмечается, что не менее эффективно по врагу отработали и бойцы украинских подразделений ракетных войск и артиллерии. Они нанесли удар по району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также уничтожили две установки ПВО противника, 9 артсистем и одну станции РЭБ россиян.

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Дополнительно

По данным Генштаба также враг нанес 81 авиационный удар и совершил 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и около 100 раненых гражданских лиц, среди которых есть дети.

Разрушениям и повреждениям подверглись многоэтажные и частные дома, школы, спортивный комплекс и другая гражданская инфраструктура в Киеве и Киевской области, Харькове и Павлограде Днепропетровской области.

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По данным наших военных в течение 23 января на украинском фронте состоялось 42 боевых столкновения. Россияне наступали на семи направлениях. В частности:

На Купянском направлении нашими защитниками отражена атака возле Синьковки Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Лиманском направлении украинские воины отбили 4 атаки в районах Ямполовки, Торского Донецкой области и еще 2 атаки неподалеку Белогоровки, Серебрянского лесничества Луганской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 2 атаки у Богдановки и Клищеевки Донецкой области, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 4 атаки вблизи Новобахмутовки, Авдеевки и еще 8 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области.

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На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага вблизи Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь оккупанты, при поддержке авиации, 9 раз безуспешно пытались улучшить тактическое положение.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении нашими защитниками отражено 4 атаки южнее Красного, западнее Вербового и Роботино Запорожской области, где враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался восстановить утраченное положение.

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На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток противник совершил 7 безуспешных штурмов позиций наших войск.

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