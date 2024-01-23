Херсон під обстрілом окупантів: у місті лунають вибухи

Окупанти обстрілюють Херсон. Як повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко, у місті лунають вибухи, передає УНН.

"У Херсоні лунають вибухи! Армія рф обстрілює місто з тимчасово окупованого лівого берега. Залишайтесь у безпечних місцях! Тримайтеся подалі від вікон!" - повідомив Мрочко.

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Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, ввечері на населені пункти Бериславського району окупанти скинули шість керованих авіабомб.

"Один з "прильотів" – по житловому будинку у селі Шляхове. Під час рятувальної операції з-під завалів дістали тіло загиблої жінки, 1963 року народження", - додав голова ОВА.

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