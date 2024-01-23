Понад 200 різних об’єктів пошкоджені, 18 людей загинули: Зеленський про нову масовану атаку рф

Президент України Володимир Зеленський відреагував на черговий масований удар рф - понад 200 різних об’єктів пошкоджені, 18 людей загинули, передає УНН.

"...щодо російського удару вранці. Майже 40 ракет різних типів – черговий комбінований удар, щоб спробувати обійти нашу систему ППО. Значну частину ракет вдалося збити. На жаль, є влучання. Більш ніж 200 різних об’єктів пошкоджені – 139 тільки будинків, звичайних будинків… 130 людей поранені або травмовані. Усім їм надається необхідна допомога. На жаль, 18 людей загинули…" - повідомив Зеленський.

Глава держави висловив співчуття рідним і близьким. І не виключив, що кількість загиблих може зрости.

"Зокрема, у Харкові досі триває рятувальна операція – розбирають завали будинку. Звичайна багатоповерхівка, звичайні люди там жили. Просто нормальне життя – ось що сучасна росія розглядає як загрозу собі. Ця держава – типовий терорист. І хай там, у росії, знають, що український характер уміє бути достатньо далекобійним у відповідь. російська війна обов’язково повернеться додому – туди, звідки це зло й прийшло, туди, де воно має заспокоїтися. Саме там, у росії. Я дякую всім, хто забезпечує, щоб логістика держави-терориста, інфраструктура, сама російська держава відчували, яка насправді ціна війни", - резюмував Зеленський.

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