Более 200 различных объектов повреждены, 18 человек погибли: Зеленский о новой массированной атаке рф

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Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит
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Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит

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Возвращение украинских детей это основная тема для обсуждения на ПАСЕ - Постпред Украины при Совете Европы
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Возвращение украинских детей это основная тема для обсуждения на ПАСЕ - Постпред Украины при Совете Европы

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Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна
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Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна

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Генеральный секретарь Совета Европы выразила свое возмущение неправомерной депортацией украинских детей оккупантами
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Генеральный секретарь Совета Европы выразила свое возмущение неправомерной депортацией украинских детей оккупантами

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В профильном комитете сообщили, когда могут рассмотреть законопроект о множественном гражданстве
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В профильном комитете сообщили, когда могут рассмотреть законопроект о множественном гражданстве

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Уволить всех судей ВС одновременно во время войны нельзя, поэтому ВСП и НАБУ должны заниматься очисткой учреждения - политолог
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Уволить всех судей ВС одновременно во время войны нельзя, поэтому ВСП и НАБУ должны заниматься очисткой учреждения - политолог

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Директор юридического департамента НБУ нарушил право банка "Конкорд" на справедливый суд - правозащитник
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Директор юридического департамента НБУ нарушил право банка "Конкорд" на справедливый суд - правозащитник

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"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ
22 январь 2024, 16:51  •  161248 просмотра

"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ

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"Мадьяр" рассказал об основных принципах подхода к мобилизации в новое подразделение
22 январь 2024, 15:40  •  178430 просмотра

"Мадьяр" рассказал об основных принципах подхода к мобилизации в новое подразделение

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Эксперт объяснил, какое значение будет иметь и на какие вызовы отвечает введение множественного гражданства
22 январь 2024, 13:19  •  167416 просмотра

Эксперт объяснил, какое значение будет иметь и на какие вызовы отвечает введение множественного гражданства

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Новости по теме

Более 200 различных объектов повреждены, 18 человек погибли: Зеленский о новой массированной атаке рф

По словам президента Владимира Зеленского, в результате очередного массированного российского удара в Украине было повреждено более 200 объектов и погибло 18 человек. Он предупредил, что количество погибших может возрасти, поскольку спасательные работы продолжаются, особенно в Харькове.

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Более 200 различных объектов повреждены, 18 человек погибли: Зеленский о новой массированной атаке рф

Армия рф в третий раз за сутки нанесла удар по Харькову: предварительно, 7 человек пострадали

Киевский район Харькова в третий раз за сутки подвергся обстрелу, который нанес ущерб гражданской инфраструктуре. По предварительным данным, семь человек получили ранения.

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Армия рф в третий раз за сутки нанесла удар по Харькову: предварительно, 7 человек пострадали

Десятинную церковь в Киеве отныне можно увидеть в дополненной реальности

Новый информационный стенд с технологией дополненной реальности (AR) позволяет местным жителям и гостям Киева увидеть и взаимодействовать с исторической Десятинной церковью в цифровом формате. Стенд, расположенный возле Национального музея истории Украины, содержит информационные ресурсы, аудиогиды и ссылки на 3D-модели археологических находок.

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Зеленский анонсировал меры для ограничения давления на бизнес: есть решение СНБО, правительство представит изменения в закон о БЭБ

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о мерах по поддержке легального бизнеса, которые включают создание Совета поддержки предпринимательства и внесение изменений в закон о Бюро экономической безопасности.

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Мэр Харькова Игорь Терехов объявил, что город третий раз за день подвергся ракетному обстрелу, есть подтвержденные случаи взрывов. Гражданам рекомендуется оставаться в укрытиях.

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Харьков третий раз за день под ракетным обстрелом - Терехов

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Владелец Concorde Capital Игорь Мазепа вышел под залог, уменьшенный с 349 миллионов гривен до 21 миллиона гривен.

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Парламент Турции одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО, что знаменует собой значительный сдвиг в оборонной политике Швеции. Это решение приближает Швецию к тому, чтобы стать 32-м членом НАТО.

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Парламент Турции одобрил вступление Швеции в НАТО - СМИ

В Беларуси массовые обыски и задержания по статьям об экстремизме – правозащитники

По данным правозащитной организации "Весна", КГБ проводит массовые обыски в Беларуси, в основном у родственников политзаключенных. Операция связана с предполагаемой причастностью к экстремистской деятельности, такой как финансирование или участие в экстремистских группах.

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Оползень в оккупированном Севастополе привел к приостановке троллейбусного сообщения и перекрытию движения транспорта.

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В оккупированном Севастополе снова произошел обвал грунта

Украине необходимо решить проблему нехватки артиллерии - Умеров

Украине необходимо решать проблему с нехваткой артиллерии, и сохранить уже имеющуюся сеть ПВО. Об этом сказал Министр обороны Украины Рустем Умеров в заключительном слове на встрече Контактной группы по обороне Украины,

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