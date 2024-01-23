Более 200 различных объектов повреждены, 18 человек погибли: Зеленский о новой массированной атаке рф

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередной массированный удар рф - более 200 различных объектов повреждены, 18 человек погибли, передает УНН.

"...относительно российского удара утром. Почти 40 ракет разных типов - очередной комбинированный удар, чтобы попытаться обойти нашу систему ПВО. Значительную часть ракет удалось сбить. К сожалению, есть попадания. Более 200 различных объектов повреждены - 139 только домов, обычных домов... 130 человек ранены или травмированы. Всем им оказывается необходимая помощь. К сожалению, 18 человек погибли..." - сообщил Зеленский.

Глава государства выразил соболезнования родным и близким. И не исключил, что количество погибших может возрасти.

"В частности, в Харькове до сих пор продолжается спасательная операция - разбирают завалы дома. Обычная многоэтажка, обычные люди там жили. Просто нормальная жизнь - вот что современная россия рассматривает как угрозу себе. Это государство - типичный террорист. И пусть там, в россии, знают, что украинский характер умеет быть достаточно дальнобойным в ответ. российская война обязательно вернется домой - туда, откуда это зло и пришло, туда, где оно должно успокоиться. Именно там, в россии. Я благодарю всех, кто обеспечивает, чтобы логистика государства-террориста, инфраструктура, само российское государство чувствовали, какая на самом деле цена войны", - резюмировал Зеленский.

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