Сумскую область россияне обстреляли 28 раз, под огонь попали пять громад

Российские военные 28 раз обстреляли приграничье Сумской области в течение вторника 23 января. Под вражеским огнем оказались жители пяти общин. Всего там прозвучало 158 взрывов. Об этом сообщили в Сумской ОВА, передает УНН.

В течение дня россияне совершили 28 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 158 взрывов. Обстрелам подверглись Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Свесская громады. - рассказали в Сумской ОВА.

Детали

По данным областной военной администрации оккупанты били по региону из артиллерии, минометов, гранатометов, "FPV" дронов, а также несколько раз сбросили ВОГ с помощью БПЛА, и применили кассетные боеприпасы. А именно:

Великописаревская громада: осуществлен сброс ВОГ с помощью БПЛА (4 взрыва), минометные обстрелы (24 взрыва) и обстрел из кассетного боеприпаса (6 взрывов).

Белопольская громада: зафиксированы минометные обстрелы (45 взрывов), попадание дронов типа "FPV" (2 взрыва), обстрелы из гранатометов АГС (29 взрывов) и артиллерии (9 взрывов).

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Краснопольская громада: враг бил из минометов (9 взрывов), гранатометов СПГ (4 взрыва), артиллерии (5 взрывов), сбросил ВОГ с помощью БПЛА (2 взрыва). Также произошло попадание дрона типа "FPV" (1 взрыв).

Свесская община: россияне ударили из артиллерии (2 взрыва).

Юнаковская громада: осуществлен минометный обстрел (11 взрывов) и артиллерийский обстрел (5 взрывов).

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Напомним,

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