Ворог завдав ракетний удар по об’єктах критичної інфраструктури Сумщини - ОВА

Армія рф сьогодні вранці завдала ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури Шостки Сумської області. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється, повідомляє УНН із посиланням на Сумську ОВА.

Сьогодні, 23 січня о 7.05 ранку агресором був нанесений ракетний удар по об’єктах критичної інфраструктури міста Шостки. На місці працюють всі необхідні служби. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється - йдеться у повідомленні ОВА.

Нагадаємо

Зранку російська армія завдала масованого удару по Україні.

Сили оборони під час чергової атаки російських військ на Україну збили 15 з 15 крилатих ракет X-101/Х-555/Х-55. Загалом знищено 21 ворожу ракету з 41 запущених російськими військами.