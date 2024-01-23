Враг нанес ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Сумщины - ОВА
Киев • УНН
Российская армия нанесла ракетный удар по объектам критической инфраструктуры в Шостке Сумской области.
Армия рф сегодня утром нанесла ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Шостки Сумской области. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется, сообщает УНН со ссылкой на Сумскую ОВА.
Сегодня, 23 января в 7.05 утра агрессором был нанесен ракетный удар по объектам критической инфраструктуры города Шостки. На месте работают все необходимые службы. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется
Напомним
Утром российская армия нанесла массированный удар по Украине.
Силы обороны во время очередной атаки российских войск на Украину сбили 15 из 15 крылатых ракет X-101/Х-555/Х-55. Всего уничтожена 21 вражеская ракета из 41 запущенных российскими войсками.
Враг нанес ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Сумщины - ОВА
Российская армия нанесла ракетный удар по объектам критической инфраструктуры в Шостке Сумской области.
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