Враг нанес ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Сумщины - ОВА

Армия рф сегодня утром нанесла ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Шостки Сумской области. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется, сообщает УНН со ссылкой на Сумскую ОВА.

Сегодня, 23 января в 7.05 утра агрессором был нанесен ракетный удар по объектам критической инфраструктуры города Шостки. На месте работают все необходимые службы. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется - говорится в сообщении ОВА.

Напомним

Утром российская армия нанесла массированный удар по Украине.

Силы обороны во время очередной атаки российских войск на Украину сбили 15 из 15 крылатых ракет X-101/Х-555/Х-55. Всего уничтожена 21 вражеская ракета из 41 запущенных российскими войсками.