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Враг нанес ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Сумщины - ОВА

Враг нанес ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Сумщины - ОВА

Киев  •  УНН

23 январь 2024, 07:54  •  14411 просмотра

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Российская армия нанесла ракетный удар по объектам критической инфраструктуры в Шостке Сумской области.

Армия рф сегодня утром нанесла ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Шостки Сумской области. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется, сообщает УНН со ссылкой на Сумскую ОВА. 

Сегодня, 23 января в 7.05 утра агрессором был нанесен ракетный удар по объектам критической инфраструктуры города Шостки. На месте работают все необходимые службы.  Информация о пострадавших и разрушениях уточняется

- говорится в сообщении ОВА. 

Напомним

Утром российская армия нанесла массированный удар по Украине. 

Силы обороны во время очередной атаки российских войск на Украину сбили 15 из 15 крылатых ракет X-101/Х-555/Х-55. Всего уничтожена 21 вражеская ракета из 41 запущенных российскими войсками. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
Ворог завдав ракетний удар по об’єктах критичної інфраструктури Сумщини - ОВА
Enemy launches missile attack on critical infrastructure facilities in Sumy region - RMA
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Враг нанес ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Сумщины - ОВА

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