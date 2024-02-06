Сумщина: армійці рф обстріляли дев’ять громад у прикордонні

Російські загарбники понад тридцять разів обстріляли Сумську область. Били по прикордонню. Зокрема, під ворожий вогонь потрапили мешканці дев’яти громад регіону. Про це розповіли у пресслужбі Сумської ОВА, передає УНН.

Протягом дня росіяни здійснили 31 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 123 вибухи. Обстрілів зазнали Хотінська, Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Шалигинська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська громади. – поточнили в ОВА.

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За даними обласної влади, на прикордонні станом на 21.00 військові фіксували вибухи від мінометів, артилерії, гранатометів, FPV-дронів та ВОГ .

Хотінська громада: здійснено мінометні обстріли (10 вибухів) та авіаудар (4 вибухи).

Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (19 вибухів), артилерії (14 вибухів) та FPV-дроном (1 вибух). Крім того, відбулося скидання ВОГ з БпЛА (1 вибух).

Білопільська громада: зафіксовано артилерійський обстріл (7 вибухів), гранатометний обстріл (11 вибухів), мінометні обстріли (22 вибухи), а також танкові обстріли (4 вибухи).

Середино-Будська громада: здійснено мінометний обстріл (9 вибухів).

Есманьська громада: 6 мін скинули росіяни на територію громади.

Зноб-Новгородська громада: був мінометний обстріл (3 вибухи).

Шалигинська громада: зафіксовано мінометний обстріл (2 вибухи) та артобстріл (3 вибухи).

Великописарівська громада: ворог вдарив з артилерії (3 вибухи).

Новослобідська громада: здійснено мінометний обстріл (4 вибухи).

російські ДРГ постійно намагаються прорвати кордон України, діючи через Сумську, Чернігівську та Харківську область - Наєв

Нагадаємо

Минулої доби Російські військові обстріляли прикордоння Сумської області 28 разів. Під ворожим вогнем опинились мешканці п’яти громад.